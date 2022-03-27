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1 час назад

Фильмы, которые нельзя смотреть перед сном

Катерина Саломе

А что, если вокруг нас живу монстры, о которых мы даже не подозреваем? Героям фильмов из новой подборки "Рамблера" пришлось столкнуться с ними. Но удастся ли им выжить?

Фильмы, которые нельзя смотреть перед сном
Фото: Кадр из фильма "Оленьи рога"Кадр из фильма "Оленьи рога"

"Оленьи рога" (2021)

Учительница Джулия, проживающая в маленьком провинциальном городке, обеспокоена поведением двенадцатилетнего школьника Лукаса. Тихий и спокойный мальчик на уроках постоянно отвлекается, молчит и рисует наводящие ужас картинки. Женщина уверенна, что с ним происходит что-то неладное, но он не желает откровенничать. Тогда она решает провести собственное расследование и обращается за помощью к брату – местному шерифу. Взрослым удается выяснить правду, но они не подозревали, что она будет настолько зловещей.

"Молчание" (2019)

Кадр из фильма "Молчание"

Группа спелеологов обнаружила и вскрыла древнюю пещеру, расположенную где-то на задворках Пенсильвании, не подозревая, что там уже много столетий живут агрессивные кровожадные существа. Первыми, кто их заметил, оказалась семья, ехавшая за город, на отдых. Атакованные со всех сторон, они чудом выжили и спрятались в доме, стоящем глубоко в лесу. Решив подождать, пока монстры улетят, члены семейства провели в хижине ночь, не подозревая, что на следующий день от городов Восточного побережья не останется и следа.

"Человек-невидимка" (2020)

Кадр из фильма "Человек-невидимка"

Сесилия - молодая женщина, жизнь которой может показаться сказкой. Она живет в дорогом особняке, расположенном на окраине мегаполиса, купается в роскоши и состоит в браке с богатым ученым-физиком. Ее муж работает в местной научной лаборатории, но о тех исследования, которые он проводит, известно лишь единицам. Мало кто догадывается, как складывается личная жизнь Сесилии на самом деле, а ведь за стенами ее огромного дома творятся жуткие вещи.

Фильмы,Молчание,Человек-невидимка,
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