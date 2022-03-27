Фильмы, которые нельзя смотреть перед сном

А что, если вокруг нас живу монстры, о которых мы даже не подозреваем? Героям фильмов из новой подборки "Рамблера" пришлось столкнуться с ними. Но удастся ли им выжить?

Фото: Кадр из фильма "Оленьи рога" Кадр из фильма "Оленьи рога"

"Оленьи рога" (2021)

Учительница Джулия, проживающая в маленьком провинциальном городке, обеспокоена поведением двенадцатилетнего школьника Лукаса. Тихий и спокойный мальчик на уроках постоянно отвлекается, молчит и рисует наводящие ужас картинки. Женщина уверенна, что с ним происходит что-то неладное, но он не желает откровенничать. Тогда она решает провести собственное расследование и обращается за помощью к брату – местному шерифу. Взрослым удается выяснить правду, но они не подозревали, что она будет настолько зловещей.

"Молчание" (2019)

Группа спелеологов обнаружила и вскрыла древнюю пещеру, расположенную где-то на задворках Пенсильвании, не подозревая, что там уже много столетий живут агрессивные кровожадные существа. Первыми, кто их заметил, оказалась семья, ехавшая за город, на отдых. Атакованные со всех сторон, они чудом выжили и спрятались в доме, стоящем глубоко в лесу. Решив подождать, пока монстры улетят, члены семейства провели в хижине ночь, не подозревая, что на следующий день от городов Восточного побережья не останется и следа.

"Человек-невидимка" (2020)