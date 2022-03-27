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53 минуты назад

Видео: как на самом деле снимали фильм "Оно 2"

Катерина Саломе

Вторая часть фильма ужасов "Оно 2" не смогла переплюнуть первую, которая стала рекордсменом в жанре хоррор, собрав более $500 миллионов. По мнению критиков, сценарий киноленты не был раскрыт достаточно, тем не менее зрители оценили сюжет.

Блогер @movie_time_7 опубликовал в своем TikTok-аккаунте видео, в котором показано, как снимались некоторые популярные сцены в фильме. Ролик собрал почти 365 тысяч лайков.

Судя по комментариям, у хоррора много поклонников по всему миру. Тем не менее некоторые пользователи признались, что даже на съемочный процесс им смотреть страшно.

"Даже съемки страшные",

– написалf @romantika_58.

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