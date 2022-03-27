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1 час назад

Культовые фильмы Квентина Тарантино, от которых вы придете в восторг

Мира Маркина

Голливудский режиссер Квентин Тарантино отмечает день рождения – 27 марта ему исполняется 59 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал захватывающие фильмы маэстро, от которых захватывает дух.

Культовые фильмы Квентина Тарантино, от которых вы придете в восторг
Фото: Кадр из фильма "Криминальное чтиво"Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

«Бешеные псы» (1991)

Кровожадный и веселый дебют Квентина Тарантино о банде незнакомых друг с другом гангстерах, которые вместе решили ограбить ювелирный магазин. Но с самого начала все пошло не так, и обычный грабеж превратился в разборки.

Кадр из фильма "Бешеные псы"

«Криминальное чтиво» (1994)

Шедевр Квентина Тарантино, который изменил мировое кино. Двое бандитов ведут философские беседы в перерывах между разборками и решением проблем с должниками криминального босса. В главных ролях: Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон.

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

«Доказательство смерти» (2007)

Три чирлидерши отправляются в придорожный бар, даже не подозревая, что за ними из своего автомобиля украдкой наблюдает каскадер Майк. Он любит быструю езду и не прочь подбросить до дома симпатичную девушку. А еще он считает, что даже в смертельном ДТП выйдет сухим из воды. Главную роль в фильме исполнил Курт Рассел.

Кадр из фильма "Доказательство смерти"

«Джанго освобожденный» (2012)

Вестерн Квентина Тарантино об охотнике за головами по прозвищу Дантист, который промышляет отстрелом самых опасных преступников. Он находит себе помощника – освобожденного им раба по имени Джанго. Правда, у помощника свои мотивы – ему кое с чем надо разобраться. В главных ролях звездный актерский состав: Джейми Фокс, Кристоф Вальц, Леонардо ДиКаприо и другие.

«Омерзительная восьмерка» (2015)

Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути к ним прибиваются еще несколько путешественников. Правда, снежная буря вынуждает компанию искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположились весьма сомнительные путники. И один из них – не тот, за кого себя выдает. В главных ролях: Курт Рассел, Сэмюэл Л.Джексон, Тим Рот и другие.

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