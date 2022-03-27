Культовые фильмы Квентина Тарантино, от которых вы придете в восторг

Голливудский режиссер Квентин Тарантино отмечает день рождения – 27 марта ему исполняется 59 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал захватывающие фильмы маэстро, от которых захватывает дух.
Кровожадный и веселый дебют Квентина Тарантино о банде незнакомых друг с другом гангстерах, которые вместе решили ограбить ювелирный магазин. Но с самого начала все пошло не так, и обычный грабеж превратился в разборки.
Шедевр Квентина Тарантино, который изменил мировое кино. Двое бандитов ведут философские беседы в перерывах между разборками и решением проблем с должниками криминального босса. В главных ролях: Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон.
Три чирлидерши отправляются в придорожный бар, даже не подозревая, что за ними из своего автомобиля украдкой наблюдает каскадер Майк. Он любит быструю езду и не прочь подбросить до дома симпатичную девушку. А еще он считает, что даже в смертельном ДТП выйдет сухим из воды. Главную роль в фильме исполнил Курт Рассел.
Вестерн Квентина Тарантино об охотнике за головами по прозвищу Дантист, который промышляет отстрелом самых опасных преступников. Он находит себе помощника – освобожденного им раба по имени Джанго. Правда, у помощника свои мотивы – ему кое с чем надо разобраться. В главных ролях звездный актерский состав: Джейми Фокс, Кристоф Вальц, Леонардо ДиКаприо и другие.
Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути к ним прибиваются еще несколько путешественников. Правда, снежная буря вынуждает компанию искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположились весьма сомнительные путники. И один из них – не тот, за кого себя выдает. В главных ролях: Курт Рассел, Сэмюэл Л.Джексон, Тим Рот и другие.