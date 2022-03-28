Уилл Смит ударил Криса Рока во время вручения премии "Оскар"

Известный голливудский актер Уилл Смит на церемонии вручения "Оскара" вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока. Об этом свидетельствуют кадры прямой трансляции, которые ведет АВС. Причиной конфликта стала шутка о прическе супруги актера Джады Пинкетт-Смит. Ранее сообщалось, что она страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы. У Пинкетт-Смит диагностирована алопеция. Рок должен быть объявить претендентов в категории "Лучший документальный фильм". Комик пошутил "об удивительной, очень короткой прическе" Джады Пинкетт-Смит. После этого Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу, после чего сел обратно.