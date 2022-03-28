Лауреаты «Оскар – 2022»: фильмы, которые обсуждает весь мир

Завершилась 94-я церемония вручения «Оскара»: «Рамблер» собрал лауреатов, которые точно заслуживают вашего внимания.

Фото: Кадр из фильма "CODA: Ребенок глухих родителей" Кадр из фильма "CODA: Ребенок глухих родителей"

«CODA: Ребенок глухих родителей»

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17-летня Руби помогает глухим родителям и брату в ведении рыболовного бизнеса. В школе она присоединяется к местному хору, где понимает, что любит петь. Руководитель убеждает ее подумать о музыкальной школе, и теперь девушка вынуждена выбирать между семьей и новой мечтой. Лауреат премии «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший адаптированный сценарий».

Кадр из фильма "CODA: Ребенок глухих родителей"

«Король Ричард»

В центре сюжета спортивной драмы – Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс, который мало понимал в тренировке профессионалов, но все же воспитал будущих чемпионок. Исполнитель главной роли Уилл Смит забрал «Оскар» в номинации «Лучший актер».

Кадр из фильма "Король Ричард"

«Глаза Тэмми Фэй»

Тэмми Фэй Беккер и Джим Беккер с 1976 по 1987 год вместе вели христианскую телепередачу. За это время они выстроили вокруг себя мощную империю по зарабатыванию денег, потерпевшую в итоге крах после череды секс-скандалов, финансовых махинаций и действий соперников. В главных ролях: Джессика Честейн и Эндрю Гарфилд. Фильм взял два «Оскара» в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучший грим и прически».

Кадр из фильма "Глаза Тэмми Фэй"

«Власть пса»

Братья Фил и Джордж владеют крупнейшим ранчо Монтаны. Правда, у них мало общего: Фил груб и не упускает возможность унизить слабых, а Джордж вежлив и предпочитает спокойно вести бизнес. Когда последний женится на вдове Роуз, у которой есть сын-подросток, его брат не может с этим смириться. В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесси Племонс. Фильм взял «Оскар» в номинации «Лучший режиссер».

Кадр из фильма "Власть пса"

«Сядь за руль моей машины»

Режиссера Юсукэ приглашают поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме. Ему предоставляют девушку-водителя – молчаливую Мисаки. Проводя вместе по несколько часов в день, Юсукэ начинает переосмыслять отношения с женой до ее внезапной смерти два года назад. А Мисаки пытается разобраться с собственным непростым прошлым. Картина взяла «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».