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1 час назад

Как снимали популярные сцены в новом «Человеке-Пауке»: видео

Катерина Саломе

Супергеройский фильм «Человек-паук: Нет пути домой» вышел в прокат в декабре прошлого года. Кинолента побила рекорд премьерного дня постковидного периода, собрав в первый день 239,2 млн рублей.

Трилогия с Томом Холландом полюбилась зрителям значительно больше, чем части с Эндрю Гарфилдом и Тоби Магуайером. Это связано в том числе с тем, что Том выполняет многие акробатические элементы самостоятельно, а значит в фильмах меньше графики.

В TikTok-аккаунте канала @tomholland232009 опубликовали видео, на котором видно, как снимались популярные сцены в новом «Человеке-Пауке». Ролик доказывает, что многие трюки Холланд выполняет сам.

Смотрите также видео о тайне взрыва больницы в «Темном рыцаре».

Фильмы,Видео,Тёмный рыцарь,Эндрю Гарфилд,Том Холланд,
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