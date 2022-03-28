Супергеройский фильм «Человек-паук: Нет пути домой» вышел в прокат в декабре прошлого года. Кинолента побила рекорд премьерного дня постковидного периода, собрав в первый день 239,2 млн рублей.

Трилогия с Томом Холландом полюбилась зрителям значительно больше, чем части с Эндрю Гарфилдом и Тоби Магуайером. Это связано в том числе с тем, что Том выполняет многие акробатические элементы самостоятельно, а значит в фильмах меньше графики.