Отечественный мультфильм возглавил кинопрокат в России

Новый отечественный мультфильм "Финник" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.
Премьера картины состоялась 24 марта, и сразу же возглавила кинопрокат. С 24 по 27 марта сборы составили 131,5 миллиона рублей.
Мультфильм рассказывает о домовом по имени Финник, который постоянно подшучивает над жильцами. Поэтому в доме никто надолго не задерживается, но все меняется, когда в нем поселяется девочка Кристина.
На втором месте оказался фильм "Анчартед: на картах не значится", собрав 56,4 миллиона рублей. А на третьем — перевыпущенный российский криминальный боевик "Брат", сбор которого составил 33,7 миллиона рублей.