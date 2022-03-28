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1 час назад

Отечественный мультфильм возглавил кинопрокат в России

Мария Иглина

Новый отечественный мультфильм "Финник" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Отечественный мультфильм возглавил кинопрокат в России
Фото: Кадр из мультфильма "Финник"Кадр из мультфильма "Финник"

Премьера картины состоялась 24 марта, и сразу же возглавила кинопрокат. С 24 по 27 марта сборы составили 131,5 миллиона рублей.

Мультфильм рассказывает о домовом по имени Финник, который постоянно подшучивает над жильцами. Поэтому в доме никто надолго не задерживается, но все меняется, когда в нем поселяется девочка Кристина.

На втором месте оказался фильм "Анчартед: на картах не значится", собрав 56,4 миллиона рублей. А на третьем — перевыпущенный российский криминальный боевик "Брат", сбор которого составил 33,7 миллиона рублей.

Ранее режиссер номинированного российского мультфильма высказался об "Оскаре".

Фильмы,Оскар,Брат,
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