Что смотреть в кино с 31 марта

"Осада"

Бывший детектив полиции Нью-Йорка Бен Уоттс становится шерифом небольшого городка в Джорджии. Но спокойная жизнь заканчивается, когда опасная банда врывается с оружием в дом богатого врача и делает его своим заложником. Бену предстоит с помощью друзей взять особняк доктора в осаду и попытаться вызволить заложника без потерь.

"Сядь за руль моей машины"

Экранизация небольшого рассказа Харуки Мураками от режиссера Рюсукэ Хамагути стала лауреатом премии “Оскар” в номинации “Лучший иностранный фильм”. Некоторое время назад театральный режиссер Юсукэ теряет любимую жену. Пытаясь оправиться от горя, он берется за постановку спектакля “Дядя Ваня” для фестиваля в Хиросиме. Ему предоставляют личного водителя — девушку по имени Мисаки. Проводя вместе много времени, они сближаются. Их делает похожими друг на друга ужасное чувство одиночества. Мисаки пытается разобраться в себе и своем сложном прошлом, а Юсукэ внезапно начинает по-другому смотреть на свои, казалось бы, идеальные отношения с женой, которую незадолго до смерти он застал с другим мужчиной.