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50 минут назад

Что смотреть в кино с 31 марта

Мария Кимакович

Премьеры этой недели в подборке "Рамблера".

Что смотреть в кино с 31 марта
Фото: Кадр из фильма "Осада"Кадр из фильма "Осада"

"Осада"

Бывший детектив полиции Нью-Йорка Бен Уоттс становится шерифом небольшого городка в Джорджии. Но спокойная жизнь заканчивается, когда опасная банда врывается с оружием в дом богатого врача и делает его своим заложником. Бену предстоит с помощью друзей взять особняк доктора в осаду и попытаться вызволить заложника без потерь.

"Сядь за руль моей машины"

Экранизация небольшого рассказа Харуки Мураками от режиссера Рюсукэ Хамагути стала лауреатом премии “Оскар” в номинации “Лучший иностранный фильм”. Некоторое время назад театральный режиссер Юсукэ теряет любимую жену. Пытаясь оправиться от горя, он берется за постановку спектакля “Дядя Ваня” для фестиваля в Хиросиме. Ему предоставляют личного водителя — девушку по имени Мисаки. Проводя вместе много времени, они сближаются. Их делает похожими друг на друга ужасное чувство одиночества. Мисаки пытается разобраться в себе и своем сложном прошлом, а Юсукэ внезапно начинает по-другому смотреть на свои, казалось бы, идеальные отношения с женой, которую незадолго до смерти он застал с другим мужчиной.

"Мегрэ и таинственная девушка"

В центре Парижа одним не самым добрым утром обнаружили тело юной красавицы Луизы. Девушка была одета в вечернее платье и туфли на каблуках. На месте преступления не оказалось ни сумочки, ни документов жертвы. Следствие зашло в тупик из-за отсутствия хотя бы малейших зацепок. На помощь полиции приходит знаменитый комиссар Мегрэ.

Фильмы,Осада,Оскар,Харуки Мураками,
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