Ганн пообещал рождественский спецвыпуск "Стражей Галактики"

Режиссер Джеймс Ганн в Twitter прокомментировал свою беседу с изданием Radio Times, где он назвал рождественский спецвыпуск "Стражей Галактики" лучшим, что он когда-либо делал в своей карьере.
Ганн уточнил, что склонен к преувеличениями.
"Я люблю преувеличивать и говорить, что текущая работа — лучшее, что я когда-либо делал. Но мне это действительно нравится, и я думаю, что люди будут в восторге от того, что мы приготовим на Рождество",
— сказал он.
Рождественский спецвыпуск "Стражей Галактики" выйдет на Disney+ в декабре 2022 года. Ранее сообщалось, что жительница Англии хотела сделать на руке татуировку с Енотом Ракетой из "Стражей Галактики", но итоговый результат ее неприятно удивил и рассмешил одновременно.