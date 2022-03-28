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2 часа назад

Джеймс Ганн пообещал фанатам "Стражей Галактики" рождественский спецвыпуск

Газета.RuГазета.Ru

Режиссер Джеймс Ганн в Twitter прокомментировал свою беседу с изданием Radio Times, где он назвал рождественский спецвыпуск "Стражей Галактики" лучшим, что он когда-либо делал в своей карьере.

Ганн пообещал рождественский спецвыпуск "Стражей Галактики"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ганн уточнил, что склонен к преувеличениями.

"Я люблю преувеличивать и говорить, что текущая работа — лучшее, что я когда-либо делал. Но мне это действительно нравится, и я думаю, что люди будут в восторге от того, что мы приготовим на Рождество",

— сказал он.

Рождественский спецвыпуск "Стражей Галактики" выйдет на Disney+ в декабре 2022 года. Ранее сообщалось, что жительница Англии хотела сделать на руке татуировку с Енотом Ракетой из "Стражей Галактики", но итоговый результат ее неприятно удивил и рассмешил одновременно.

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