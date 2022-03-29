Кадр дня: как проходили уникальные съемки "Человека-амфибии"

Фильм Владимира Чеботарева вошел в список лучших за всю историю советского проката. Но мало кому известно, что в успех картины практически никто не верил. Специалисты считали, что экранизировать роман Александра Беляева просто невозможно. Трудность в тот момент (фильм вышел в прокат в 1962 году) представляли подводные съемки.

Фото: Кадр из фильма "Человек-амфибия" Кадр из фильма "Человек-амфибия"

Стоит отметить, что от экранизации романа отказались даже в Голливуде, хотя киностудии “фабрики грез” обладали самыми передовыми на тот момент технологиями. Фильму Чеботарева предрекали безусловный провал. Но никакие злые предсказания не испугали режиссера. С помощью консультантов, первого чемпиона СССР по подводному спорту Рэма Стукалова, аквалангиста Владлена Кебкало и оператора Эдуарда Розовского, был придуман трудоемкий, но весьма действенный способ съемок актеров под водой.

Разумеется, исполнителям главных ролей Анастасии Вертинской и Владимиру Кореневу пришлось много времени проводить в воде, учиться правильно вести себя на глубине и задерживать дыхание.

Принцип съемок актеров под водой придумал сам режиссер. Под воду Коренев и Вертинская опускались с аквалангами в сопровождении инструкторов-подводников. Когда они добирались до необходимой глубины, актеры делали вдох, снимали акваланги, ассистенты уплывали с ними из кадра и начинались съемки. Каждый эпизод снимали в несколько этапов: около минуты шла работа, затем актеры вновь надевали акваланги, дышали и снова возвращались в кадр. Работать было сложно, но результат того, определенно стоил.