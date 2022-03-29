Про шпионов, любовь и аферы: фильмы на каждый день недели

Самый известный в мире аферист нацеливается на крупнейшее хранилище золотых слитков, загадочный Эйч внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на участников многомиллионных ограблений: «Рамблер» собрал классные фильмы на каждый день недели

Фото: Кадр из фильма "Гнев человеческий" Кадр из фильма "Гнев человеческий"

«Ограбление по-джентльменски» (2021)

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После побега из тюрьмы самый известный в мире аферист заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным, и вместе с ними нацеливается на крупнейшее хранилище золотых слитков. В главной роли снялся экс-агент 007 Пирс Броснан.

Кадр из фильма "Ограбление по-джентльменски"

«Вестсайдская история» (2021)

События фильма разворачиваются в Нью-Йорке в конце 1950-х годов и рассказывают историю противостояния двух уличных банд и невозможной любви юноши и девушки из враждующих группировок. Роли американских Ромео и Джульетты исполнили Энсел Элгорт и Рэйчел Зеглер. Оскар в номинации «Лучшая актриса второго плана».

Кадр из фильма "Вестсайдская история"

«Дюна» (2021)

Фантастический эпос Дени Вильнёва о наследнике знаменитого дома Атрейдесов Поле, который отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, гигантских чудовищ и невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться – так начинается его путешествие, полное опасностей и испытаний… В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея и другие.

«Красное уведомление» (2021)

В центре сюжета — самая разыскиваемая похитительница произведений искусства. Ее очередная мишень — яйцо Клеопатры. По следам воровки власти отправляют элитного агента ФБР Джона Хартли, которому приходится объединиться со знаменитым грабителем, чтобы выполнить задание. В главных ролях экшн-комедии Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

Кадр из фильма "Красное уведомление"

«Гнев человеческий» (2021)

История о загадочном Эйче, который внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на участников серии многомиллионных ограблений. Под подозрение попадают все участники этой игры под прикрытием. Кого же постигнет гнев человеческий? В главной роли нового боевика от Гая Ричи – Джейсон Стейтем.

Кадр из фильма "Гнев человеческий"

«Время» (2021)

Триллер М. Найта Шьямалана по швейцарскому комиксу о туристах, которые попадают на пляж, где время течет пугающе быстро. Расслабленный отдых сменяется паникой, когда компания обнаруживает труп и замечает, что дети внезапно начали очень быстро взрослеть… Так как же теперь им остановить время?

«Дом Gucci» (2021)

Девушка из небогатой семьи Патриция Реджани на вечеринке знакомится с Маурицио Гуччи, наследником знаменитого модного дома. Несмотря на неодобрение его отца Родольфо и отлучения от финансирования, молодые люди женятся. Но дядя Маурицио хочет наладить семейные отношения, и Патриция решает извлечь из этой ситуации максимальную выгоду. В главных ролях: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек и другие.