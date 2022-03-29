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20 минут назад

Фильм «Брат» окупил себя в 5 раз за несколько дней повторного показа

Диана Товсепова

Вместе с уходом западных киностудий с российского рынка, кинотеатры решили повторно показать некоторые отечественные картины. Одной из них стал культовый фильм «Брат» с Сергеем Бодровым в главной роли.

Фильм «Брат» окупил себя в 5 раз за несколько дней повторного показа
Фото: Кадр из фильма "Брат"Кадр из фильма "Брат"

Всего за пять дней повторного проката картина заработала более 42 млн рублей. Такие данные приводит портал ЕАИС 29 марта. При этом бюджет картины составлял почти 100 тысяч долларов. Об этом рассказал ранее кинорежиссер Сергей Сельянов. Получается, что новый показ старого фильма окупил его примерно в пять раз.

Ранее мы писали о том, как россияне реагируют на возвращение культовой картины на большие экраны:

«Фильм „Брат“ — лучший после гибели Союза. Там отображен настоящий герой нашего (90-х) времени», — комментарий пользователя на сайте ura.news.

Фильмы,Брат,Сергей Бодров,Сергей Сельянов,
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