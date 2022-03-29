Фильм «Брат» окупил себя в 5 раз за несколько дней повторного показа

Вместе с уходом западных киностудий с российского рынка, кинотеатры решили повторно показать некоторые отечественные картины. Одной из них стал культовый фильм «Брат» с Сергеем Бодровым в главной роли.

Всего за пять дней повторного проката картина заработала более 42 млн рублей. Такие данные приводит портал ЕАИС 29 марта. При этом бюджет картины составлял почти 100 тысяч долларов. Об этом рассказал ранее кинорежиссер Сергей Сельянов. Получается, что новый показ старого фильма окупил его примерно в пять раз.