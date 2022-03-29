Продюсер «Брата» удивился успеху фильмов в кинотеатрах

29 марта на сайте «Бюллетень кинопрокатчика» вышло интервью с продюсером двух частей «Брата» Сергеем Сельяновым. Он рассказал, что перевыпуск картин оказался настолько успешным, что превзошёл все ожидания.

Фото: Кадр из фильма "Брат" Кадр из фильма "Брат"

По словам Сергея, больше всего впечатлило именно то, что на фильм пошли люди, которые видели обе ленты несколько раз. Но, конечно, кто-то впервые посмотрел «Брата» и «Брата 2» в кино и тепло отозвался о фильмах. Сельянов не привёл версий, почему фильмы так хорошо показали себя в кинотеатрах.

У меня нет версий, кроме романтического ощущения, что соотечественники решили отдать дань уважения любимому и очень важному фильму. Хотя до нас дошло немало восторженных отзывов от тех, кто видел картину первый в жизни раз. Это здорово.

Также продюсер считает, что в данный момент у российской киноиндустрии есть шанс показать себя и выпустить множество первоклассных фильмов, поскольку на некоторое время голливудские ленты в стране не показывают. Однако как-то спрогнозировать уход западных картин из России Сергей никак не может. Он считает, что без кинотеатров не будет и отечественных лент.

Турбулентность, назову её скромно, продолжается. Когда вернутся голливудские картины и вернутся ли вообще? Наверное, вернутся, но никому не ведомо, когда. Излишне говорить о том, что 75% сборов в кинотеатрах составляют голливудские фильмы. Российские продюсеры не очень жалеют Голливуд, но очень жалеют кинотеатры. Без кинотеатров не будет и российского кино.

29 марта появились данные по итогам последнего уик-энда. Согласно им, первая часть «Брата» собрала 32,5 млн рублей, а вторая собрала 12,3 млн рублей. Этот результат нельзя назвать показательным, однако Сергей Сельянов отметил, что такого успеха он не ожидал.