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55 минут назад

Сокуров и Серебренников могут попасть на Каннский фестиваль

Мира Маркина

Стало известно, что руководство Каннского кинофестиваля не отрицает включение новых фильмов Кирилла Серебренникова и Александра Сокурова в программу. Информация об этом появилась на портале «Бюллетень кинопрокатчика».

Сокуров и Серебренников могут попасть на Каннский фестиваль
Фото: flickr.comflickr.com

Вероятнее всего, речь идет о биографической драме Серебренникова «Жена Чайковского», в центре которой судьба супруги Петра Чайковского Антонины Милюковой. И о фильме Сокурова «Сказка» – фантастической истории о Второй мировой войне. Обе киноленты сняты без поддержки государства.

Ранее сообщалось, что российские делегации, связанные с государством, не примут участие в кинофестивале в этом году. Исключение было сделано для проектов Андрея Звягинцева.

Фильмы,Кирилл Серебренников,Андрей Звягинцев,Александр Сокуров,Петр Чайковский,
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