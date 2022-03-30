Сокуров и Серебренников могут попасть на Каннский фестиваль

Стало известно, что руководство Каннского кинофестиваля не отрицает включение новых фильмов Кирилла Серебренникова и Александра Сокурова в программу. Информация об этом появилась на портале «Бюллетень кинопрокатчика».

Вероятнее всего, речь идет о биографической драме Серебренникова «Жена Чайковского», в центре которой судьба супруги Петра Чайковского Антонины Милюковой. И о фильме Сокурова «Сказка» – фантастической истории о Второй мировой войне. Обе киноленты сняты без поддержки государства.