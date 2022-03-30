Минкультуры предложит правительству расширить "Пушкинскую карту" на все российское кино

Минкультуры РФ предложит правительству расширить действие "Пушкинской карты" на российские фильмы, созданные без государственной поддержки. Об этом сообщила в среду журналистам по итогам совещания в министерстве директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пресс-служба Министерства культуры

"Мы услышали позитивный отклик продюсеров по работе "Пушкинской карты" и приняли решение предложить правительству расширить ее действие на все российские фильмы, а не только созданные при государственной поддержке, как это было ранее", - сказала Максимченко.

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Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что каждый третий билет в кино молодые люди приобретают по "Пушкинской карте". К программе за два первых месяца года присоединилось более 1,3 тыс. кинотеатров.

На данный момент обладатели "Пушкинской карты" могут покупать билеты на сеансы отечественного кино, созданного при поддержке Минкультуры или Фонда кино, на них можно потратить до 2 тысяч рублей из общей суммы карты в 5 тысяч. Продюсер Сергей Сельянов на совещании предложил снять этот лимит в качестве одной из мер поддержки российской киноотрасли.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать картой походы в театры и музеи, на концерты, 1 февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры. С 1 января 2022 года номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год.

Предложения для кинотеатров

Минкультуры РФ предлагает кинотеатрам продумать новые форматы привлечения зрителей, в том числе создать программы для детской аудитории. Любимова подчеркнула, что такая мера также позволит поддержать отрасль.

"Я жду вашей точки зрения о том, как правильно поддержать прокат, как поступить в работе с кинотеатральными сетями, чтобы и они нас поддержали, и мы им помогли выдержать. <…> Например, летние программы, как часто бывает в федеральных музеях по нашему округу, когда мы собираем детей, которые не разъехались, возможность предоставить какую-то форму дополнительного образования, встречи, летнего лагеря для детей. Главная проблема лета - отсутствие такого количества детей и подростков в городах, что влияет на выбор продюсеров даты проката", - сказала Любимова.