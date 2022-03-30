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2 часа назад

Фантастические истории для тех, кто обожает “Аватар”

Катерина Саломе

Научно-фантастический фильм "Аватар" стал самым кассовым фильмом за всю историю кино, причем неоднократно. Фанаты киноленты с нетерпением ждут выхода второй части, который состоится в этом году, а пока"Рамблер" сделал подборку историй, похожих на картину Джеймса Кэмерона.

Фантастические истории для тех, кто обожает “Аватар”
Фото: Кадр из фильма “Аватар” Кадр из фильма “Аватар”

"Валериан и город тысячи планет" (2017)

События разворачиваются в далеком будущем в межгалактическом мегаполисе Альфа. Это огромный город тысячи планет, на котором уживаются миллионы людей и представители разных цивилизаций. Молодому агенту по имени Валериан и его напарнице Лорелин предстоит остановить неизвестные силы жаждущие уничтожить удивительное место во вселенной, которое создавалось на протяжении многих веков. Агентам нужно ликвидировать угрозу и спасти Альфу, а также всех ее жителей.

"Стартрек: Бесконечность" (2016)

Звездный корабль «Энтерпрайз» подвергся нападению со стороны неизвестных пришельцев и был практически полностью разрушен. Капитан Джеймс Кирк отдает команде приказ покинуть корабль и высадиться на ближайшей планете. Однако благополучно покинуть судно не удается: Спок и часть команды пропадает, а остальные члены экипажа, во главе с капитаном Кирком, оказывается на отдаленной планете без средств связи. Теперь перед Джеймсом стоит очень непростая задача — справиться с неизвестным могущественным врагом, воссоединить свой экипаж и вернуться на Землю.

"Восхождение Юпитер" (2015)

Кадр из фильма "Восхождение Юпитер"

Однажды жизнь Юпитер Джонс удивительным образом меняется: ее похищают инопланетяне, но от их нашествия девушку спасает солдат из космоса, Кейн. Он объясняет девушке, что много тысячелетий назад планетой Земля правила могущественная инопланетная династия. Теперь планета должна была оказаться в руках у потомка этой династии – Балема, но дело в том, что у Юпитер имеется схожий генетический код, и по инопланетным законам она должна управлять Землей.

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