Кадр дня: Уилл Смит в драме «Король Ричард»

28 марта 2022 года состоялась церемония вручения премии «Оскар». Награду в номинации «Лучшая мужская роль» забрал Уилл Смит за роль в фильме «Король Ричард». Однако запомнился актер тем вечером другим: Смит ударил по лицу ведущего церемонии, комика и шоумена Криса Рока. Инцидент случился после того, как Рок пошутил об алопеции – аутоиммунном заболевании, в результате которого частично или полностью выпадают волосы на теле и голове. Жена Смита, Джада Пинкетт Смит, страдает от данного заболевания. Комик в шутливой манере отметил, что ему не терпится увидеть Джаду в сиквеле фильма «Солдат Джейн». Главная героиня картины ходит с побритой головой. За шутку Уилл Смит не только ударил актера по лицу, но и приказал Року «держать имя жены подальше от его гребаного рта». Спустя 10 минут актер поднялся на сцену, чтобы получить заслуженную золотую статуэтку. В своей речи Смит попросил прощения перед Академией и другими номинантами, а также отметил, что «любовь порой заставляет делать безумные вещи». Актер сравнил себя с Ричардом Уильямсом – персонажем, которого тот сыграл в спортивной драме «Король Ричард».

Фото: «Король Ричард». «Король Ричард».

Ричард Уильямс – американский тренер по теннису. Наиболее известен тем, что тренировал своих дочерей Серену и Винус Уильямс – сестер, которые по очереди стали первыми ракетками мира и сильнейшими спортсменками в своей категории. В картине «Король Ричард» герой Уильямса – любящий отец, который толкает дочерей к прогрессу для их же блага. Серена и Ульямс отмечают, что таким он тоже был. Но также Ричард он издевался над женами, давил на детей, чтобы те добились каких-нибудь результатов: например, покупал девочкам худшие мячи, доводил до истерик. Саму игру Ричард ненавидел: считал, что теннис – «игра богатых белых». Уильямса также подозревали в том, что тот однажды сломал жене ребра – правда, без доказательств. Мать теннисисток Орасен Прайс подала на развод с Уильямсом, а в качестве одной из причин указала, что тот нередко угрожал винтовкой во время споров.

Уилл Смит, «Король Ричард»

У Ричарда было пять детей от первого брака, трое от второго. Биографы отмечают, что хотя Серена и Винус добились славы, другим его детям пришлось страдать из-за выбора, который сделал отец. По слухам Уильямс бросил первую семью без средств на существование.

Его третьей женой стала девушка Лакейша Брэм, которая всего на год старше его дочери Винус. Та тоже подала на развод, обвинив Уильямса в неподобающем поведении.

«Король Ричард».

Впрочем, это все слухи. Сам Ричард Уильямс осудил поступок Уилла Смита на церемонии. Сын тренера Чавойта Лесейн передал слова отца NBC News:

«Мы не знаем всех деталей произошедшего. Но мы не потворствуем никому, кто бьет кого-либо, если только это не делается в целях самообороны».

В итоге Уилл Смит извинился перед Крисом Роком в соцсетях. Сейчас организаторы премии проводят внутреннее расследование. Ходят слухи, что актера могут лишить «Оскара».