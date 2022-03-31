Брюс Уиллис ушел из кино: вспоминаем лучшие фильмы «Крепкого орешка»

Накануне семья Брюса Уиллиса официально подтвердила диагноз актера и сообщила, что он вынужден прекратить все съемки.
«Мы хотели бы поделиться тем, что наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем и недавно ему поставили диагноз афазия (приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга – прим.ред.), которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого и с большим сожалением Брюс заканчивает карьеру, которая так много для него значила»,
— написали в Instagram родственники «Крепкого орешка», включая его дочерей, бывшую супругу Деми Мур и нынешнюю жену Эмму Хемминг.
В память о великой карьере Брюса Уиллиса «Рамблер» собрал лучшие фильмы с его участием, которые стоит увидеть хотя бы один раз.
Эталонный боевик о полицейском Джоне Макклейне, который в одиночку освобождает захваченный террористами небоскреб. Началось все с того, что он приехал в город к жене, а закончилось настоящей войной… Картина принесла мировую известность Брюсу Уиллису, который сыграл главную роль, а также стала голливудским дебютом для Алана Рикмана. Проект получил четыре продолжения.
Джо был человеком, спасшим президента, а теперь он частный детектив с семейными проблемами. В один момент ему предлагают непыльную работу — охрана звезды стриптиз-клуба. Правда, ситуация выходит из-под контроля, когда сначала убивают его друга, а потом и клиента Джо, которого он должен был охранять… Главную роль в фильме исполнил неповторимый Брюс Уиллис.
Участь спасти человечество выпадает на долю нью-йоркского таксиста Корбена Далласа. Победить вселенское зло можно, только лишь собрав воедино четыре элемента (они же стихии – земля, вода, воздух и огонь) и добавив к ним загадочный пятый элемент. В главных ролях: Брюс Уиллис, Мила Йовович, Гари Олдман и другие.
Фильм-катастрофа с Брюсом Уиллисом, Беном Аффлеком и Лив Тайлер об отчаянной команде, которая отправляется в космос, чтобы спасти Землю от астероида. Сможет ли горстка людей противостоять вселенской стихии?
Мистическая драма с Брюсом Уиллисом о детском психологе Малкольме Кроу, который открывает жуткую тайну маленького пациента: девятилетнего Коула посещают страшные видения — призраки умерших. Все эти люди когда-то были убиты, и теперь они обрушивают на мальчика свой гнетущий страх и отчаянный гнев. Как врач он бессилен помочь, но как человек пытается найти разгадку этого явления.
Супергеройский триллер от М. Найта Шьямалана, которая рассказывает о чудовищной железнодорожной катастрофе, в который уцелел только один человек — Дэвид Данн. И лишь один человек знает причину этого чуда — Элайджа Прайс по прозвищу «Мистер стекло», чьи кости могут сломаться даже от незначительного прикосновения. В главных ролях: Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон.
Триллер с черным юмором от режиссера «Шерлока» о Слевине, который случайно попадае в эпицентр войны между двумя бандами. В главных ролях: Джош Хартнетт, Брюс Уиллис, Люси Лью, Морган Фриман и другие.
Комедийный боевик о бодрых ветеранах ЦРУ, заскучавших на пенсии. Бывший спецагенты дают бой группе киллеров, который объявляют на них охоту. В главных ролях: Брюс Уиллис, Джон Малкович, Морган Фриман и Хелен Миррен.
Атмосферная сказка Уэса Андерсона о первой любви, которая рассказывает о подростках Сэме и Сьюзи, которые убегают из-под присмотра взрослых. После обнаружения пропажи местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов организует поисковый отряд. В главных ролях: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей и другие.