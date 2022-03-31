Мелодрама "Роман служанки": много страданий из ничего

У романтической драмы Евы Хассон "Роман служанки" (не путать с "Рассказом служанки") есть все составляющие успешного кино: сильный актерский состав, трагическая история любви, переплетенная с общенациональной послевоенной травмой, красивая операторская работа — но режиссеру не удается сложить все эти составляющие в полноценную картину.

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Действие происходит в 1924 году и охватывает один день из жизни нескольких состоятельных семей. Семью Клерри играют Колин Ферт и Оливия Колман. В Материнское воскресенье, согласно традиции, их служанка Джейн Фейрчайлд (Одесса Янг) может поехать домой и навестить своих родителей, но за неимением последних девушка отправляется к своему состоятельному любовнику Полу Шерингаму (принц Чарльз из "Короны" Джош О’Коннор). Молодые люди не могут оторваться друг от друга, в то время как родители Пола и его невеста Эмма (Эмма Д’Арси) нетерпеливо ждут его на пикнике, на который герою не суждено попасть.

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"Материнское воскресенье", получившее в российском прокате более доступное название "Роман служанки", показали вне конкурса на Каннском фестивале в прошлом году. Для французского режиссера Евы Хассон это скорее шаг назад — в 2018 году ее военную драму "Девушки солнца" о женском отряде курдского ополчения, сражающегося с террористами, включили в основной конкурс смотра. Кажется, что между двумя ее работами не так много общего, однако их объединяет как мотив национальной травмы, нанесенной войной, так и навязчивое желание режиссера говорить громкими фразами без каких-либо полутонов. При этом если в "Девушках солнца" Хассон была болезненно прямолинейна, то в "Романе служанки" общий и частный контекст теряется в многочисленных флешбэках и скачках сюжета. Ей не удается собрать материал воедино. Большую часть времени не совсем понятно, чего хотят все эти грустные люди и почему мы должны на это смотреть.

"Роман служанки" основан на книге британского писателя Грэма Свифта, адаптированной для большого экрана сценаристкой "Наследников" Элис Берч.

На драматичность всего происходящего нам настойчиво намекает интенсивный саундтрек Моргана Кибби, не умолкающий ни на минуту. Берч явно не удается укротить литературную основу, поэтому персонажи разговаривают неестественными фразами, похожими на отрывки из книжек, что делает фильм еще больше похожим на бульварный роман.

Частная история, кажется, более или менее ясна: Джейн в сдержанном исполнении Янг давно влюблена в богатого Пола, и, несмотря на очевидную неравность их положения, сложно обвинить девушку в том, что она питает надежды на совместное будущее. Однако на пути их романа становятся не только социальные нормы, но и скорая женитьба Пола на Эмме. При этом долгое время причины напряжения между женихом и невестой не объясняются, тем более что у них нет ни одной совместной сцены. Затем урывками нам сообщают, что Эмма была невестой брата Пола, погибшего на войне, и он унаследовал обязательства перед девушкой. Все это подается как воспоминание уже зрелой Джейн, которая оставила работу служанки и пытается стать писательницей. Эти отрывки из будущего не несут в себе никакой смысловой нагрузки, кроме желания показать, что героиня хочет стать и станет писательницей.

С глобальным контекстом, который касается общего состояния нации в первые годы после Первой мировой войны, все еще более запутанно. Британия потеряла огромное число солдат на войне, многие семьи лишились наследников. Это горе коснулось и семей в фильме, но причина их несчастья не раскрывается довольно долго, а понять без контекста, почему все такие напряженные и печальные, не представляется возможности. Великая Оливия Колман, которая, кажется, теперь будет получать по номинации на "Оскар" каждый год, большую часть времени молчит, уставившись стеклянными глазами в пустоту, Колин Ферт пытается сгладить ситуацию нервной болтовней, а недовольная невеста Эмма просто все время очень злая. Хассон не может проникнуть за фасад своих героев, и для зрителя они тоже остаются загадкой.