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5 часов назад

Минкульт объяснил перенос премьеры фильма «Ампир V» защитой детей

Lenta.ruиещё 1

Министерство культуры России сослалось на федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», объясняя перенос премьеры фильма «Ампир V» Виктора Гинзбурга. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минкульт объяснил перенос премьеры фильма «Ампир V» защитой детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как заявили представители министерства, указанная в заявке на получение прокатного удостоверения возрастная категория 16+ не соответствует федеральному закону. Минкульт отправил занимавшейся производством картины кинокомпании «Квадрат» запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу.

Отмечается, что о переносе фильма «Ампир V» на неопределенный срок ранее сообщил источник в съемочной группе. Картина Гинзбурга должна была выйти 31 марта.

В фильме на основе романа Виктора Пелевина Empire V снялись рэпер Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) и актер Павел Табаков.

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