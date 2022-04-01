Минкульт объяснил перенос премьеры фильма «Ампир V» защитой детей

Министерство культуры России сослалось на федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», объясняя перенос премьеры фильма «Ампир V» Виктора Гинзбурга. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявили представители министерства, указанная в заявке на получение прокатного удостоверения возрастная категория 16+ не соответствует федеральному закону. Минкульт отправил занимавшейся производством картины кинокомпании «Квадрат» запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу.

Отмечается, что о переносе фильма «Ампир V» на неопределенный срок ранее сообщил источник в съемочной группе. Картина Гинзбурга должна была выйти 31 марта.