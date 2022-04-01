Кино на вечер: культовые фильмы 90-х, которые надо пересмотреть

История, как и мода, бывает циклична. А что на счет кино? "Рамблер" предлагает вспомнить культовые фильмы 90-х, которые заслуживают, чтобы мы пересмотрели их сейчас.

Фото: Кадр из фильма "Криминальное чтиво" Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

"Форрест Гамп"

Пока зарубежные киностудии уходят из России, у нас еть время, чтобы вспомнить вечную классику. Фильм, который хоть можно пересматривать снова и снова — "Форрест Гамп" — единственное кино Тома Хэнкса, в котором он получил Оскар за лучшую мужскую роль, а картина награду за лучший фильм.

Фильм рассказывает историю благородного слабоумного парня из Алабамы, который "победил Америку". Картина восстнанавливает права людей с особенностями и пересказывает полувековую историю США.

"Криминальное чтиво"

Шедевр Квентина Тарантино, который изменил мировое кино. Двое бандитов ведут философские беседы в перерывах между разборками и решением проблем с должниками криминального босса. В фильме задействован по-настоящему звездный актерский состав: Джон Траволта, Самюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман и другие.

"Побег из Шоушенка"