Lionsgate приостановила выпуск фильмов в России

Студия Lionsgate, которую зрители знаю по фильмам "Голодны игры", "Сумерки" и "Джон Уик", перестанет выпускать свои фильмы на территории России. Об этом "Бюллетеню кинопрокатчика" сообщил Павел Верещагин, директор по кинопрокату компании "Централ Партнершип", с которой киностудия заключила эксклюзивный договор на показ картин.

Фото: Кадр из фильма "Голодные игры: Сойка-пересмешница" Кадр из фильма "Голодные игры: Сойка-пересмешница"

По словам Верещагина, зарубежные студии, которые поставили выход своих релизов на паузу, хотели бы вернуться и сожалеют о произошедшем.

Он также добавил, что отечественные прокатчики ждут, "когда закончится горячая фаза спецоперации, чтобы появилась хоть какая-то возможность говорить о том, когда Paramount и Lionsgate возобновят прокат своих картин".