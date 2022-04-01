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3 часа назад

Lionsgate приостановила выпуск фильмов в России

Рамблер

Студия Lionsgate, которую зрители знаю по фильмам "Голодны игры", "Сумерки" и "Джон Уик", перестанет выпускать свои фильмы на территории России. Об этом "Бюллетеню кинопрокатчика" сообщил Павел Верещагин, директор по кинопрокату компании "Централ Партнершип", с которой киностудия заключила эксклюзивный договор на показ картин.

Lionsgate приостановила выпуск фильмов в России
Фото: Кадр из фильма "Голодные игры: Сойка-пересмешница"Кадр из фильма "Голодные игры: Сойка-пересмешница"

По словам Верещагина, зарубежные студии, которые поставили выход своих релизов на паузу, хотели бы вернуться и сожалеют о произошедшем.

Он также добавил, что отечественные прокатчики ждут, "когда закончится горячая фаза спецоперации, чтобы появилась хоть какая-то возможность говорить о том, когда Paramount и Lionsgate возобновят прокат своих картин".

Ранее стал известно, что Джим Керри заканчивает карьеру.

Фильмы,Сумерки,Джон Уик,Джим Керри,
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