5 кинопремьер апреля

В апрельскую подборку кинопремьер вошли американский фантастический экшен, белорусская комедия с Владимиром Сычевым в главной роли, а также три российских фильма: фантастический триллер про виртуальную реальность, военная драма о первой бомбардировке Берлина и полнометражный мультфильм о своенравной царской дочери и разбойнике.
Легендарная голливудская студия А24 представляет российскому зрителю научно-фантастическую комедию. Продюсерами картины выступили братья Руссо, известные в первую очередь своим сотрудничеством с компанией Marvel (финальные части «Мстителей»). Авторы признались, что при создании фильма вдохновлялись фильмом «Матрица».
В итоге получилось захватывающее путешествие по мультивселенным. Согласно одной из теорий, существует множество альтернативных вариантов нашей реальности. Эвелин убеждается в этом, получив доступ к невероятным способностям и знаниям других версий себя. Ей открывается возможность прожить тысячи жизней и быть кем угодно – от актрисы и певицы до мастера боевых искусств и даже небесного божества. Но таинственная сущность угрожает мультивселенным, и Эвелин предстоит спасти их все.
Дата выхода: 7 апреляРежиссер: Дэн КванВ ролях: Мишель Йео («Стражи Галактики. Часть 2», «Звездный путь: Дискавери», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), Джейми Ли Кёртис, Джонатан Ке Кван
Фантастический триллер от российских создателей. Компания «Новая жизнь» предлагает пережить любые эмоции, причем без реальных последствий, в своих виртуальных приключениях. Клиент может воплотить любую мечту – отомстить ненавистному боссу, устроить романтическое свидание, попробовать самые экстремальные развлечения.
Но однажды в яркие переживания пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая удовольствие в параноидальный кошмар. В саботаже подозревают группу антивиртов, стремящихся вернуть людей в настоящий мир. Расследование дела поручили оперативнику виртуальной полиции Михаилу. Однако грань между реальным и виртуальным начинает стираться.
Дата выхода: 14 апреляРежиссер: Дмитрий КонстантиновВ ролях: Павел Чинарёв, Евгения Дмитриева, Тимофей Трибунцев, Владимир Юматов
Российский анимационный фильм, снятый режиссером Георгием Гитисом – создателем «Приключений Аленушки и Еремы» (2008) и «Как поймать перо Жар-Птицы» (2013).
Повествование переносит зрителей в древнерусское государство под управлением сурового царя Елисея. Впрочем, есть у него одна слабость – любимая дочка Варвара. Устав от чрезмерной опеки, своенравная принцесса бежит из дворца в поисках прекрасного принца, но вместо этого встречает самого опасного разбойника королевства по имени Бука.
Лохматый злодей из-за своего сложного характера одинок и несчастен, а потому пытается удержать Варвару силой. Но царевна далеко не паинька, как ему сначала показалось. Двум упрямцам предстоит найти общий язык в такой непростой ситуации. Помогает им забавный маленький нахал – заяц.
Приветствуются зрители от 6 лет, а также их родители!
Дата выхода: 28 апреляРежиссер: Георгий ГитисРоли озвучивают: Любовь Аксёнова, Алексей Чумаков, Алёна Долецкая, Тимур Родригез
Криминальная комедия из Белоруссии о незадачливом влюбленном, решившим жениться на дочери бандита. В одной из главных ролей снялся Владимир Сычёв (Лёха-Псих в сериале «Физрук»).
Леонид Иванович – криминальный авторитет. Ему очень нравится его положение в преступном мире, а еще он обожает свою дочь Миру. Боясь разгневать босса, все обходят девушку стороной. Кроме Саши, молодого сына мамы-прокурора, который ничего не знал про мафиозную семью и влюбился с первого взгляда. Теперь перед ним стоит непростая задача – не лишиться руки и сердца до свадьбы в прямом смысле этих слов.
Дата выхода: 14 апреляРежиссер: Владимир ЗинкевичВ ролях: Владимир Сычёв, Светлана Камынина, Пётр Буслов, Торнике Квитатиани
Российская историческая драма о подвиге летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. Перед ними была поставлена сложнейшая боевая задача – нанести первые бомбовые удары по столице фашистской Германии.
Советские дальние бомбардировщики могли достигнуть Берлина лишь с аэродрома на острове Эзель (Сааремаа) – почти 1800 километров в одну сторону. Несмотря на тяжелые условия, в августе 1941 года приказ был выполнен. Полет продолжался семь часов, истребительное сопровождение отсутствовало, температура за бортом на высоте семи километров достигала минус 35-40 градусов.
В ту ночь над Берлином отбомбились пять ДБ-3, еще 10 самолетов сбросили бомбы на военные объекты берлинского предместья и портового города Штеттин. «Мое место – Берлин! Задачу выполнили. Возвращаемся на базу!» – прозвучали в радиоэфире слова радиста Василия Кротенко.
Дата выхода: 28 апреляРежиссер: Константин БусловВ ролях: Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метёлкин