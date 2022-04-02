5 кинопремьер апреля

В апрельскую подборку кинопремьер вошли американский фантастический экшен, белорусская комедия с Владимиром Сычевым в главной роли, а также три российских фильма: фантастический триллер про виртуальную реальность, военная драма о первой бомбардировке Берлина и полнометражный мультфильм о своенравной царской дочери и разбойнике.

Фото: Bfm.ru Новосибирск Bfm.ru Новосибирск

«Всё везде и сразу»

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Легендарная голливудская студия А24 представляет российскому зрителю научно-фантастическую комедию. Продюсерами картины выступили братья Руссо, известные в первую очередь своим сотрудничеством с компанией Marvel (финальные части «Мстителей»). Авторы признались, что при создании фильма вдохновлялись фильмом «Матрица».

В итоге получилось захватывающее путешествие по мультивселенным. Согласно одной из теорий, существует множество альтернативных вариантов нашей реальности. Эвелин убеждается в этом, получив доступ к невероятным способностям и знаниям других версий себя. Ей открывается возможность прожить тысячи жизней и быть кем угодно – от актрисы и певицы до мастера боевых искусств и даже небесного божества. Но таинственная сущность угрожает мультивселенным, и Эвелин предстоит спасти их все.

Дата выхода: 7 апреляРежиссер: Дэн КванВ ролях: Мишель Йео («Стражи Галактики. Часть 2», «Звездный путь: Дискавери», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), Джейми Ли Кёртис, Джонатан Ке Кван

«Обратимая реальность»

Кадр из фильма

Фантастический триллер от российских создателей. Компания «Новая жизнь» предлагает пережить любые эмоции, причем без реальных последствий, в своих виртуальных приключениях. Клиент может воплотить любую мечту – отомстить ненавистному боссу, устроить романтическое свидание, попробовать самые экстремальные развлечения.

Но однажды в яркие переживания пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая удовольствие в параноидальный кошмар. В саботаже подозревают группу антивиртов, стремящихся вернуть людей в настоящий мир. Расследование дела поручили оперативнику виртуальной полиции Михаилу. Однако грань между реальным и виртуальным начинает стираться.

Дата выхода: 14 апреляРежиссер: Дмитрий КонстантиновВ ролях: Павел Чинарёв, Евгения Дмитриева, Тимофей Трибунцев, Владимир Юматов

«Бука. Мое любимое чудище»

Российский анимационный фильм, снятый режиссером Георгием Гитисом – создателем «Приключений Аленушки и Еремы» (2008) и «Как поймать перо Жар-Птицы» (2013).

Повествование переносит зрителей в древнерусское государство под управлением сурового царя Елисея. Впрочем, есть у него одна слабость – любимая дочка Варвара. Устав от чрезмерной опеки, своенравная принцесса бежит из дворца в поисках прекрасного принца, но вместо этого встречает самого опасного разбойника королевства по имени Бука.

Лохматый злодей из-за своего сложного характера одинок и несчастен, а потому пытается удержать Варвару силой. Но царевна далеко не паинька, как ему сначала показалось. Двум упрямцам предстоит найти общий язык в такой непростой ситуации. Помогает им забавный маленький нахал – заяц.

Приветствуются зрители от 6 лет, а также их родители!

Дата выхода: 28 апреляРежиссер: Георгий ГитисРоли озвучивают: Любовь Аксёнова, Алексей Чумаков, Алёна Долецкая, Тимур Родригез

«Добро пожаловать в семью»

Криминальная комедия из Белоруссии о незадачливом влюбленном, решившим жениться на дочери бандита. В одной из главных ролей снялся Владимир Сычёв (Лёха-Псих в сериале «Физрук»).

Леонид Иванович – криминальный авторитет. Ему очень нравится его положение в преступном мире, а еще он обожает свою дочь Миру. Боясь разгневать босса, все обходят девушку стороной. Кроме Саши, молодого сына мамы-прокурора, который ничего не знал про мафиозную семью и влюбился с первого взгляда. Теперь перед ним стоит непростая задача – не лишиться руки и сердца до свадьбы в прямом смысле этих слов.

Дата выхода: 14 апреляРежиссер: Владимир ЗинкевичВ ролях: Владимир Сычёв, Светлана Камынина, Пётр Буслов, Торнике Квитатиани

«1941. Крылья над Берлином»

Кадр из фильма

Российская историческая драма о подвиге летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. Перед ними была поставлена сложнейшая боевая задача – нанести первые бомбовые удары по столице фашистской Германии.

Советские дальние бомбардировщики могли достигнуть Берлина лишь с аэродрома на острове Эзель (Сааремаа) – почти 1800 километров в одну сторону. Несмотря на тяжелые условия, в августе 1941 года приказ был выполнен. Полет продолжался семь часов, истребительное сопровождение отсутствовало, температура за бортом на высоте семи километров достигала минус 35-40 градусов.

В ту ночь над Берлином отбомбились пять ДБ-3, еще 10 самолетов сбросили бомбы на военные объекты берлинского предместья и портового города Штеттин. «Мое место – Берлин! Задачу выполнили. Возвращаемся на базу!» – прозвучали в радиоэфире слова радиста Василия Кротенко.