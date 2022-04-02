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2 часа назад

В Сети появились сцены после титров из "Морбиуса"

Мария Кимакович

Мировая премьера картины состоялась 1 апреля, но в России фильм можно будет увидеть лишь после цифрового релиза. Однако в Сеть слили два эпизода, показанные после титров.

В Сети появились сцены после титров из "Морбиуса"
Фото: Кадр из фильма "Морбиус"Кадр из фильма "Морбиус"

В первой сцене появился Майкл Китон в образе Стервятника. В эпизоде в небе появляется разлом, который означает разрыв вселенных, а затем действие переходит в тюремную камеру, где зрители видят Стервятника, оглядывающегося по сторонам. Он понимает, что попал в этот мир случайно, что подтверждает идущий по телевизору выпуск новостей, в котором ведущая отмечает, что в камере заключенный появился из ниоткуда и никто не знает, кто он такой. Стервятник произносит одну только фразу: “Надеюсь, еда тут лучше”.

Во втором эпизоде Стервятник встречается с Майклом Морбиусом. Он отмечает, что не имеет понятия, как сюда попал, но винит в этом Человека-паука. А затем предлагает Морбиусу объединиться с ним, чтобы отомстить Человеку-пауку. Морбиус обещает подумать над этим.

По словам режиссера действие этих эпизодов происходит в мире Венома. Никаких других комментариев никто из членов группы о финальных эпизодов не дает.

Фильмы,Майкл Китон,
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