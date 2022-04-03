Обнадеживающие фильмы для тех, кто потерял работу

Потеря работы не конец света. Возможно, после этого вы откроете новую дверь. Это доказывают герои из новой подборки «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Сможете ли вы меня простить?» Кадр из фильма «Сможете ли вы меня простить?»

«Сможете ли вы меня простить?» (2018)

Ли Исраэль когда-то пользовалась безумной популярностью. Но дела, которые когда-то шли в гору, теперь приносят сплошные убытки. И в определенный момент у писательницы появляется шанс для заработка. Она начинает подделывать письма давно умерших людей, которые при жизни были очень известными. И за подобные письма люди готовы платить более чем приличные деньги. Постепенно Ли Исраэль начинает входить во вкус, видя в подделывании писем самую настоящую золотую жилу. Но как долго она сможет обманывать людей?

«Кадры» (2013)

Билли и Ник всю жизнь занимаются продажами. Но новый компьютерный мир рушит их карьеру. Стараясь доказать, что они не отстали от жизни, они бросают вызов судьбе, получив желанную стажировку в компании Google вместе с командой лучших студентов колледжей. Но получить доступ в этот фантастический мир – это только половина дела. Сейчас им придется выдержать конкуренцию с самыми лучшими техническими гениями.

«Элизабеттаун» (2005)