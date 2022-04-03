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2 часа назад

Обнадеживающие фильмы для тех, кто потерял работу

Катерина Саломе

Потеря работы не конец света. Возможно, после этого вы откроете новую дверь. Это доказывают герои из новой подборки «Рамблера».

Обнадеживающие фильмы для тех, кто потерял работу
Фото: Кадр из фильма «Сможете ли вы меня простить?»Кадр из фильма «Сможете ли вы меня простить?»

«Сможете ли вы меня простить?» (2018)

Ли Исраэль когда-то пользовалась безумной популярностью. Но дела, которые когда-то шли в гору, теперь приносят сплошные убытки. И в определенный момент у писательницы появляется шанс для заработка. Она начинает подделывать письма давно умерших людей, которые при жизни были очень известными. И за подобные письма люди готовы платить более чем приличные деньги. Постепенно Ли Исраэль начинает входить во вкус, видя в подделывании писем самую настоящую золотую жилу. Но как долго она сможет обманывать людей?

«Кадры» (2013)

Кадр из фильма «Кадры»

Билли и Ник всю жизнь занимаются продажами. Но новый компьютерный мир рушит их карьеру. Стараясь доказать, что они не отстали от жизни, они бросают вызов судьбе, получив желанную стажировку в компании Google вместе с командой лучших студентов колледжей. Но получить доступ в этот фантастический мир – это только половина дела. Сейчас им придется выдержать конкуренцию с самыми лучшими техническими гениями.

«Элизабеттаун» (2005)

Кадр из фильма «Элизабеттаун»

Действие развивается вокруг Дрю Бэйлора — талантливого дизайнера, который решает покончить с собой из-за потери миллиарда долларов в собственной компании. В момент подготовки к акту отчаяния главного героя отвлекает телефонный звонок сестры, которая сообщает трагическую новость: их любимый отец скончался в родном городке Элизабеттаун. Теперь Дрю приходится отложить выполнение своего отчаянного плана, чтобы отправиться в путешествие в город, где ему предстоит не только провести отца в последний путь, но и обрести новый смысл жизни.

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