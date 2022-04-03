Обнадеживающие фильмы для тех, кто потерял работу

Потеря работы не конец света. Возможно, после этого вы откроете новую дверь. Это доказывают герои из новой подборки «Рамблера».
Ли Исраэль когда-то пользовалась безумной популярностью. Но дела, которые когда-то шли в гору, теперь приносят сплошные убытки. И в определенный момент у писательницы появляется шанс для заработка. Она начинает подделывать письма давно умерших людей, которые при жизни были очень известными. И за подобные письма люди готовы платить более чем приличные деньги. Постепенно Ли Исраэль начинает входить во вкус, видя в подделывании писем самую настоящую золотую жилу. Но как долго она сможет обманывать людей?
Билли и Ник всю жизнь занимаются продажами. Но новый компьютерный мир рушит их карьеру. Стараясь доказать, что они не отстали от жизни, они бросают вызов судьбе, получив желанную стажировку в компании Google вместе с командой лучших студентов колледжей. Но получить доступ в этот фантастический мир – это только половина дела. Сейчас им придется выдержать конкуренцию с самыми лучшими техническими гениями.
Действие развивается вокруг Дрю Бэйлора — талантливого дизайнера, который решает покончить с собой из-за потери миллиарда долларов в собственной компании. В момент подготовки к акту отчаяния главного героя отвлекает телефонный звонок сестры, которая сообщает трагическую новость: их любимый отец скончался в родном городке Элизабеттаун. Теперь Дрю приходится отложить выполнение своего отчаянного плана, чтобы отправиться в путешествие в город, где ему предстоит не только провести отца в последний путь, но и обрести новый смысл жизни.