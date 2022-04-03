Истории о богачах, которые заставят пересмотреть приоритеты

Не зря говорят, что не в деньгах счастье. Героям новой подборки "Рамблера" пришлось столкнуться с разными испытаниями, чтобы осознать это.

Фото: Кадр из фильма "Мажоры на мели" Кадр из фильма "Мажоры на мели"

"Мажоры на мели" (2021)

Фрэнсис Бартек – миллиардер, у которого есть все, что можно только пожелать. Он живет в роскошном особняке на территории Монако вместе с тремя взрослыми детьми. Но мужчина устал от капризов и расточительности собственных детей и решает преподать им урок. Он объявляет им, что стал банкротом. Теперь избалованным наследникам придется делать то, что они никогда не делали: пойти работать, научиться любить и ценить жизнь.

"Несметно богатые" (2020)

Кадр из сериала "Несметно богатые"

В южной части Америки проживает невероятно богатая семья, сколотившая свое состоянии благодаря открытию собственного христианского телеканала, пользующегося большой популярностью у религиозной части страны. Когда глава семейства попадает в автокатастрофу и умирает, не приходя в сознание. в одночасье между его наследниками вспыхивает нешуточная борьба за наследство. Каждый хочет урвать себе кусок побольше, не осознавая, что очень скоро их жажда наживы приведет к катастрофическим последствиям.

"Все деньги мира" (2017)