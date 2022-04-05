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4 часа назад

Харрисон Форд сыграет психотерапевта в комедийном сериале

Газета.Ruиещё 1

Звезда "Индианы Джонса" Харрисон Форд исполнит роль психотерапевта в новом комедийном сериале Apple TV+ под названием "Уменьшение" ("Shrinking"). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Форд впервые сыграет в комедийном сериале
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Создателями сериала выступят режиссеры проекта "Тед Лассо" Билл Лоуренс и Бретт Голдстин. По сюжету персонаж Форда - специалист в области когнитивной поведенческой терапии Фил Роудс, который страдает от болезни Паркинсона. Он вынужден передать свои знания двум ученикам.

Пока нет информации об актерах, которые воплотят на экране ассистентов Роудса. В сериале будет 10 эпизодов. Точная дата релиза не сообщается.

Для Форда это будет первая полноценная роль на телевидении - ранее актер представлял только эпизодических персонажей в сериалах. В следующем году Форд также появится в "Индиане Джонсе 5". Мировая премьера назначена на 30 июня 2023 года.

Ранее стало известно, что звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли возвращается с главной ролью в новом сериале. В последний раз турецкая актриса появлялась в фильме "Улей", который вышел в 2019 году.

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