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1 час назад

«Морбиус» с Джаредом Лето неожиданно возглавил кинопрокат в США

Мира Маркина

На прошлой неделе картина Даниэля Эспиносы с Джаредом Лето в главной роли появилась в прокате. И за прошедшие выходные фильм собрал 39,1 миллионов долларов в США и 44,9 – по итогам международных кассовых сборов.

«Морбиус» неожиданно возглавил кинопрокат в США
Фото: Кадр из трейлера фильма "Морбиус"Кадр из трейлера фильма "Морбиус"

Успешным сборам не помешали негативные отзывы кинокритиков. Издание Forbes (USA) сообщило, что «Морбиус» на данный момент является едва ли не худшим супергеройским фильмом, согласно рейтингу агрегатора профессиональных рецензий Rotten Tomatoes. Фильм об ученом, который превратил себя в монстра, пьющего кровь, положительно оценили только 17% критиков.

Ранее мы рассказывали о том, как ключевые сцены после титров к фильму «Морбиус» утеки в сеть.

Фильмы,Джаред Лето,
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