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2 часа назад

Сыщик и миллиардер: самые запоминающиеся роли Роберта Дауни младшего

Мира Маркина

Харизматичный актер и один из главных секс-символов Голливуда Роберт Дауни младший отмечает день рождения – 4 апреля ему исполняется 56 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал фильмы с участием звезды, за которые его обожают поклонники по всему миру.

Сыщик и миллиардер: самые запоминающиеся роли Роберта Дауни младшего
Фото: Кадр из фильма "Железный человек" Кадр из фильма "Железный человек"

«Королевская милость» (1995)

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Роберт Дауни младший в костюмной мелодраме о придворном ветеринаре Роберте Меривеле, который оказывает монарху необычную услугу. Он вступает в фиктивный брак с его фавориткой, чтобы спасти ее от гнева королевы. В награду он получает титулы и поместья, правда полученное богатство меркнет рядом с внезапно вспыхнувшей страстью.

Кадр из фильма "Королевская милость"

«Поцелуй навылет» (2005)

Незадачливый вор Гарри со своим напарником грабит магазин детских игрушек. Правда, срабатывает сигнализация, и им приходится бежать. Гарри удается спастись от преследования полиции на прослушивании актеров, которое он с успехом проходит. Правда, на одной из голливудских вечеринок к нему приставляют детектива Перри – им предстоит временно побыть напарниками, чтобы Гарри лучше показал себя на финальном прослушивании…

Кадр из фильма "Поцелуй навылет"

«Железный человек» (2008)

Блокбастер, запустивший киновселенную Marvel, о миллиардере Тони Старке, который, попав в плен к Афганским террористам, конструирует высокотехнологичную киберброню, которая помогает ему сбежать. Правда, по возвращении в США он узнает, что в совете директоров его компании плетется заговор, который может угрожать безопасности всего мира… Главную роль в фильме исполнил Роберт Дауни младший.

Кадр из фильма "Железный человек"

«Шерлок Холмс» (2009)

Легендарный сыщик Шерлок Холмс вместе со своим бессменным помощником Ватсоном вступает в схватку, требующую нешуточной физической и умственной подготовки. Ведь их враг представляет угрозу для всего Лондона. В главных ролях: Роберт Дауни младщий, Джуд Лоу и Рэйчел МакАдамс.

Кадр из фильма "Шерлок Холмс"

«Впритык» (2010)

Питер готовится стать отцом и находится на грани нервного срыва. Правда, ему предстоит отправиться в путешествие в компании честолюбивого актера, чтобы успеть добраться домой к рождению собственного ребенка. В главных ролях: Роберт Дауни младший и Зак Галифианакис.

Кадр из фильма "Впритык"

«Мстители» (2012)

Начало фантастической саги в киновселенной Marvel о команде супергероев, которая дает отпор скандинавскому богу Локи. Под предводительством Капитана Америки Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный Глаз и Чёрная Вдова вступают в войну с захватчиком. В главных ролях звездный состав: Роберт Дауни младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханрссон и другие.

Кадр из фильма "Мстители"

«Судья» (2014)

Успешный адвокат приезжает в родной город на похороны матери и узнает, что его отца, городского судью, подозревают в убийстве. Мужчина решает задержаться, чтобы выяснить правду, и постепенно лучше узнает родственников, с которыми давно не общался. В главных ролях: Роберт Дауни младщий и Роберт Дювалл.

Кадр из фильма "Судья"
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