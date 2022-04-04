Фильмы с Хитом Леджером, которые сделали его легендой

Хит Леджер сегодня мог бы отмечать день рождения, но этому не суждено было случиться. В январе 2008 года его обнаружили мертвым в нью-йоркской квартире. Официальная причина смерти — передозировка запрещенными и лекарственными препаратами. В память актера «Рамблер» собрал знаковые фильмы с его участием, которые сделали его кумиром миллионов.

Фото: Кадр из фильма "Темный рыцарь" Кадр из фильма "Темный рыцарь"

«10 причин моей ненависти» (1999)

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«Укрощение строптивой» в Америке 1990-х с поющим Хитом Леджером. По сюжету строгий отец поставил условие: Бьянка пойдет на свидание, если ее сестра Кэт тоже согласится встретиться с парнем. Но Кэт – отчаянная мужененавистница. Теперь Бьянка пытается найти для сестры такого же зануду, как она.

«История рыцаря» (2001)

Приключенческий фильм с Хитом Леджером и музыкой Queen о слуге Уильяме, который решается на отчаянную авантюру. Юноша меняет свою родословную и, присвоив себе доспехи и оружие погибшего хозяина, выдает себя за него. Теперь ему предстоит доказывать свое благородное происхождение на рыцарских турнирах, но в качестве испытания ему посылают страстную любовь.

«Четыре пера» (2002)

Хит Леджер в мелодраме с эпичными батальными сценами о британском солдате, который должен доказать, что он не трус. У него было все: отец — генерал, любимая девушка, лейтенантская должность, верные друзья. В один день он лишился всего, с ним осталось только четыре пера позора… Чтобы спасти свою честь, он принимает решение тайно отправиться на африканский континент.

«Братья Гримм» (2005)

Красочный триллер Терри Галлиама о двух братьях-авантюристах Уилле и Якобе Гримм, которые «прогоняли нечисть» за деньги. Правда, однажды герои сталкиваются нос к носу с настоящим злом. Теперь им придется проявить все свои незаурядные способности, чтобы спасти жителей деревни от ведьмы, ведь в случае неудачи их ждет гильотина. В главных ролях: Хит Леджер, Мэтт Дэймон и Моника Беллуччи.

«Горбатая гора» (2005)

История о сложных взаимоотношениях двух молодых людей – помощника владельца ранчо и ковбоя родео. Молодые люди случайно встречаются и скоро понимают, что не могут жить друг без друга. Однако судьба упрямо испытывает их на прочность. В главных ролях: Хит Леджер и Джейк Джилленхол.

«Казанова» (2005)

Сатирическая мелодрама с Хитом Леджером о легендарном сердцееде, который впервые влюбляется по-настоящему. Ему приходится применить весь арсенал приемов, рисковать своей жизнью и репутацией ради благосклонности избранницы…

«Темный рыцарь» (2008)