Netflix и Apple+ отказались снимать фильм про Уилла Смита

Netflix и Apple+ сняли свои конкурсные заявки на съемки картины о жизни Уилла Смита. Об этом сообщает радиостанция.

Такое решение компании приняли из-за скандала, который произошел на 94-й церемонии вручения премии "Оскар". Ведущий пошутил о стрижке супруги актера, Джады Пинкетт-Смит, страдающей алопецией. Уилл Смит вышел на сцену и ударил его по лицу.

После случившегося, Смит принес свои извинении и покинул Академию кинематографических искусств и наук США.