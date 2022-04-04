Netflix и Apple+ отказались снимать фильм про Уилла Смита

Netflix и Apple+ сняли свои конкурсные заявки на съемки картины о жизни Уилла Смита. Об этом сообщает радиостанция.
Такое решение компании приняли из-за скандала, который произошел на 94-й церемонии вручения премии "Оскар". Ведущий пошутил о стрижке супруги актера, Джады Пинкетт-Смит, страдающей алопецией. Уилл Смит вышел на сцену и ударил его по лицу.
После случившегося, Смит принес свои извинении и покинул Академию кинематографических искусств и наук США.
Компания Sony также приостановила работу над четвертой частью фильма "Плохие парни" с участием Смита. Аналогичное решение Netflix принял относительно работы над триллером Fast and Loose, в котором также снимается актер.