Режиссер "Игры в кальмара" пообещал выпустить еще более жестокий фильм

Создатель сериала "Игра в кальмара" Хван Дон-хек снимет фильм под названием "Клуб убийц стариков", передает портал Variety. У писателя готово уже 25 страниц сценария. Кинематографист обещает, что новая картина будет более жестокой, чем "Игра в кальмара". В основу сценария, по словам Хвана, лег один из романов итальянского философа Умберто Эко. Режиссер не уточнил, какая именно книга имеется в виду. Ранее создатель "Игры в кальмара" рассказал, когда выйдет второй сезон сериала В сериале-антиутопии участникам, многие из которых нуждаются в деньгах, предлагают сыграть в смертельно опасные детские игры за вознаграждение. В сентябре 2022 года сериал "Игра в кальмара" стал самым масштабным проектом за всю историю Netflix. Компания получила более $900 млн чистой прибыли благодаря успеху проекта.