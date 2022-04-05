Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
4 часа назад

Режиссер "Игры в кальмара" пообещал выпустить еще более жестокий фильм

Газета.Ruиещё 7

Создатель сериала "Игра в кальмара" Хван Дон-хек снимет фильм под названием "Клуб убийц стариков", передает портал Variety. У писателя готово уже 25 страниц сценария. Кинематографист обещает, что новая картина будет более жестокой, чем "Игра в кальмара". В основу сценария, по словам Хвана, лег один из романов итальянского философа Умберто Эко. Режиссер не уточнил, какая именно книга имеется в виду. Ранее создатель "Игры в кальмара" рассказал, когда выйдет второй сезон сериала В сериале-антиутопии участникам, многие из которых нуждаются в деньгах, предлагают сыграть в смертельно опасные детские игры за вознаграждение. В сентябре 2022 года сериал "Игра в кальмара" стал самым масштабным проектом за всю историю Netflix. Компания получила более $900 млн чистой прибыли благодаря успеху проекта.

Режиссер "Игры в кальмара" пообещал выпустить еще более жестокий фильм
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Последние новости
Фильмы,Умберто Эко,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители