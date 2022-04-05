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4 часа назад

Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк снимет фильм по роману Умберто Эко

runews24.ru

Режиссер Хван Дон-хёк приступил к работе над фильмом «Клуб убийства стариков» по мотивам романа итальянского философа, ученого и писателя Умберто Эко. По словам создателя знаменитой киноленты «Игра в кальмара», он уже написал 25-страничный сценарий к новому фильму, который обещает быть не менее «скандальным» и даже «более жестоким».

Режиссер «Игры в кальмара» снимет фильм по роману Эко
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также Хван Дон-хёк сообщил, что вернется домой, в Южную Корею и напишет сценарий ко второму сезону «Игры в кальмара». Режиссер выразил надежду, что новый сезон киноленты выйдет в прокат в 2024 году.

Фильмы,Умберто Эко,
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