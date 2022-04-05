Режиссер «Игры в кальмара» снимет фильм по роману Эко

Режиссер Хван Дон-хёк приступил к работе над фильмом «Клуб убийства стариков» по мотивам романа итальянского философа, ученого и писателя Умберто Эко. По словам создателя знаменитой киноленты «Игра в кальмара», он уже написал 25-страничный сценарий к новому фильму, который обещает быть не менее «скандальным» и даже «более жестоким».