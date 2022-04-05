Стало известно, кто сыграет в новой версии "Ворона"

Главную роль в новой версии фантастического фильма "Ворон" сыграет шведский актер Билл Скарсгард. Об этом пишет Comic Book.

Фото: Кадр из фильма «Оно» Кадр из фильма «Оно»

Актер Билл Скарсгард известен по фильма "Оно" и "Оно 2". В новой картине он исполнит роль Эрика Дрейдена.

"Проект находится на стадии предварительной подготовки и будет иметь производственный бюджет в диапазоне $50 млн", — сообщает издание.

Кадр из фильма "Кларк"

Фильм по комиксу начнут снимать летом 2022 года. Режиссером выступит Руперт Сандерс, снявший "Призрака в доспехах". Дата выхода новой версии "Ворона" пока неизвестна.