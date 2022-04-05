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4 часа назад

Стало известно, кто сыграет главную роль в новой версии "Ворона"

Мира Маркина

Главную роль в новой версии фантастического фильма "Ворон" сыграет шведский актер Билл Скарсгард. Об этом пишет Comic Book.

Стало известно, кто сыграет в новой версии "Ворона"
Фото: Кадр из фильма «Оно»Кадр из фильма «Оно»

Актер Билл Скарсгард известен по фильма "Оно" и "Оно 2". В новой картине он исполнит роль Эрика Дрейдена.

"Проект находится на стадии предварительной подготовки и будет иметь производственный бюджет в диапазоне $50 млн", — сообщает издание.

Кадр из фильма "Кларк"

Фильм по комиксу начнут снимать летом 2022 года. Режиссером выступит Руперт Сандерс, снявший "Призрака в доспехах". Дата выхода новой версии "Ворона" пока неизвестна.

Оригинальный фильм вышел в 1994 году. На съемках в результате несчастного случая с огнестрельным оружием погиб 28-летний Брэндон Ли, являвшийся исполнителем главной роли.

Ранее "Морбиус" с Джаредом Лето неожиданно возглавил кинопрокат в США.

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