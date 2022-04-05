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4 часа назад

«Анчартед» стал самым кассовым фильмом по играм в России

Мира Маркина

Фильм "Анчартед: На картах не значится" стал самой кассовой картиной по видеоиграм в истории российского проката. Об этом сообщается на сайте ЕАИС.

По итогам прошедшего уик-энда касса фильма достигла суммы в 1,36 млрд рублей. Предыдущего рекорд почти 6 лет удерживал "Варкрафт" Дункана Джонса. Его касса в России - 1,3 млрд рублей.

Скриншот с сайта ЕАИС

Во всем мире "Анчартед" собрал уже около $ 373 млн. Sony Pictures признала фильм успешным.

Премьера фильма состоялась в феврале 2022 года. Главные роли в ленте сыграли Том Холланд и Марк Уолберг.

Ранее стало известно, кто сыграет в новой версии "Ворона".

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