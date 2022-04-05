Что смотреть в кино с 7 апреля

Премьеры этой неделе в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Все везде и сразу" Кадр из фильма "Все везде и сразу"

"Все везде и сразу"

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Эвелин убеждается в реальности существования альтернативных вселенных, получив доступ к удивительным способностям, воспоминаниям и эмоциям других вариантов самой себя. У нее есть шанс прожить сотни жизней, быть кем угодно: от мастера боевых искусств до небесного божества. Но гладко все быть, разумеется, не может. Таинственная сущность грозит разрушить мультивселенную и Эвелин придется с ней сразиться.

"Скрежет"

Тинья – гимнастка, которая старается достичь высот и угодить матери-видеоблогеру, для которой крайне важно поддержание статуса образцовой семьи. Но однажды девочка находит в лесу яйцо, тайно приносит его в дом и прячет в тепле. Пытаясь спасти несчастного, как полагает Тинья, птенца, девочка обрекает семейную идиллию на разрушение. Ведь то, что вылупляется из яйца, приводит в ужас всю семью.

"Бодибилдер"

Знаменитый бодибилдер Макс, который мечтал стать чемпионом планеты вынужден уйти из спорта из-за здоровья. Для спортсмена в жизни нет ничего важнее побед и звания, к которому, кажется, путь теперь закрыт. Но Макс случайно знакомится с врачом Виктором, который сумел разработать невероятное лекарство, способное не только лечить даже самые страшные болезни, но и усиливать возможности тела человека. Есть только одно «но»: препарат еще не был протестирован на человеке. И Макс идеально подходит для этих целей.

"Мальчик-дельфин"