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2 часа назад

Что смотреть в кино с 7 апреля

Мария Кимакович

Премьеры этой неделе в подборке "Рамблера".

Что смотреть в кино с 7 апреля
Фото: Кадр из фильма "Все везде и сразу"Кадр из фильма "Все везде и сразу"

"Все везде и сразу"

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Эвелин убеждается в реальности существования альтернативных вселенных, получив доступ к удивительным способностям, воспоминаниям и эмоциям других вариантов самой себя. У нее есть шанс прожить сотни жизней, быть кем угодно: от мастера боевых искусств до небесного божества. Но гладко все быть, разумеется, не может. Таинственная сущность грозит разрушить мультивселенную и Эвелин придется с ней сразиться.

"Скрежет"

Тинья – гимнастка, которая старается достичь высот и угодить матери-видеоблогеру, для которой крайне важно поддержание статуса образцовой семьи. Но однажды девочка находит в лесу яйцо, тайно приносит его в дом и прячет в тепле. Пытаясь спасти несчастного, как полагает Тинья, птенца, девочка обрекает семейную идиллию на разрушение. Ведь то, что вылупляется из яйца, приводит в ужас всю семью.

"Бодибилдер"

Знаменитый бодибилдер Макс, который мечтал стать чемпионом планеты вынужден уйти из спорта из-за здоровья. Для спортсмена в жизни нет ничего важнее побед и звания, к которому, кажется, путь теперь закрыт. Но Макс случайно знакомится с врачом Виктором, который сумел разработать невероятное лекарство, способное не только лечить даже самые страшные болезни, но и усиливать возможности тела человека. Есть только одно «но»: препарат еще не был протестирован на человеке. И Макс идеально подходит для этих целей.

"Мальчик-дельфин"

Мальчика, который выжил в авиакатастрофе, спасает дельфин Снежок. Малыш остается с дельфином и они становятся хорошими друзьями. Но однажды мальчика изгоняет на сушу злобный Осьминог, где выросшему с морскими обитателями ребенку приходится учиться жить среди людей и по новым правилам. А заодно мальчику предстоит разобраться в тайне своего происхождения и найти свою настоящую маму. Его верный друг дельфин Снежок и новый знакомый капитан Мурварид готовы помочь.

Кроме новых фильмов на экраны кинотеатров также вернутся несколько фильмов, уже выходивших ранее в прокат. Так, зрители смогут увидеть вновь картину Андрея Волгина «Балканский рубеж» о событиях, произошедших в Косово в 1999 году, фильм Клима Шипенко «Салют-7» о самом сложном полете в истории мировой космонавтики, а также экранизацию повести Николая Гоголя «Тарас Бульба» режиссера Владимира Бортко.

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