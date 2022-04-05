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2 часа назад

«Стражи Галактики — 3» побили мировой рекорд по количеству косметики на съемках

Lenta.ru

Художественный фильм «Стражи Галактики — 3» побил мировой рекорд по количеству использованного макияжа на съемках. Об этом режиссер картины Джеймс Ганн сообщил на своей странице в Twitter.

«Стражи Галактики — 3» побили мировой рекорд по мейкапу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость опубликовала пост, в котором со ссылкой на визажистов компании Legacy Effects рассказала, что «Стражи Галактики — 3» превзошли прошлого рекордсмена «Гринча — похитителя Рождества» по сумме косметических средств, которые применяли для мейкапа актеров при производстве одного фильма.

«Поздравляю, ребята! Спасибо, что сохраняете реальные спецэффекты!»

— поблагодарил специалистов Ганн. Известно, что премьера упомянутого фильма запланирована на 23 мая 2023 года.

В сентябре 2017 года российский бренд выпустил крем весом 191 килограмм для Книги рекордов Гиннесса. Представители марки натуральной косметики Organic Kitchen уточнили, что высота емкости составила 62 сантиметра, диаметр крышки — 80 сантиметров. Производитель торжественно зафиксировал достижение в московском магазине сети Organic Shop для последующей передачи в Книгу рекордов Гиннесса.

Фильмы,Джеймс Ганн,
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