«Стражи Галактики — 3» побили мировой рекорд по мейкапу

Художественный фильм «Стражи Галактики — 3» побил мировой рекорд по количеству использованного макияжа на съемках. Об этом режиссер картины Джеймс Ганн сообщил на своей странице в Twitter.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость опубликовала пост, в котором со ссылкой на визажистов компании Legacy Effects рассказала, что «Стражи Галактики — 3» превзошли прошлого рекордсмена «Гринча — похитителя Рождества» по сумме косметических средств, которые применяли для мейкапа актеров при производстве одного фильма.

«Поздравляю, ребята! Спасибо, что сохраняете реальные спецэффекты!»

— поблагодарил специалистов Ганн. Известно, что премьера упомянутого фильма запланирована на 23 мая 2023 года.