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3 часа назад

Трагичные истории о жизни на необитаемом острове

Катерина Саломе

Жизнь на необитаемом острове не так уж радужна, как может показаться на первый взгляд. Смотрите, с какими сложностями столкнулись герои новой подборки "Рамблера", оказавшись в райском месте.

Трагичные истории о жизни на необитаемом острове
Фото: Кадр из фильма "Пляж"Кадр из фильма "Пляж"

"Пляж" (2000)

Американец Ричард решает отдохнуть за рубежом. Он отправляется в Таиланд, где случайный знакомый сообщает ему о секретном острове и отдает карту. Ричард нашел единомышленников в лице пары французских туристов и отправился на поиски острова. Добравшись до искомого пляжа, троица обнаружила коммуну. Их жизнь на первый взгляд утопична, но Ричард еще познакомится с изнанкой этой идиллии.

"Изгой" (2000)

Кадр из фильма "Изгой"

Чак Ноланд, инспектор службы доставки «Федерал-Экспресс», отвечающий за морское сообщение, в результате авиакатастрофы оказывается один на необитаемом острове. Он точно не ожидал, что проведет там целых четыре года. Это время становится для него периодом осмысления всей прожитой жизни. Ноланду приходится пройти тяжелые физические и психологические испытания, чтобы выжить и остаться самим собой.

"Человек-швейцарский нож" (2016)

Кадр из фильма "Человек-швейцарский нож"

Хэнк чудом остается в живых после крушения, попадая на крошечный необитаемый остров. Вскоре парень понимает безнадежность своего положения и решается покончить с собой. В последний момент он замечает неподалеку тело человека, выброшенное волнами на берег. Хэнк вытаскивает его из воды, дает ему имя и решает оставить себе. Он общается с телом, начинает верить в лучшее и планирует свое возвращение домой.

Фильмы,Изгой,Пляж,
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