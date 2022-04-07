Трагичные истории о жизни на необитаемом острове

Жизнь на необитаемом острове не так уж радужна, как может показаться на первый взгляд. Смотрите, с какими сложностями столкнулись герои новой подборки "Рамблера", оказавшись в райском месте.

Фото: Кадр из фильма "Пляж" Кадр из фильма "Пляж"

"Пляж" (2000)

Американец Ричард решает отдохнуть за рубежом. Он отправляется в Таиланд, где случайный знакомый сообщает ему о секретном острове и отдает карту. Ричард нашел единомышленников в лице пары французских туристов и отправился на поиски острова. Добравшись до искомого пляжа, троица обнаружила коммуну. Их жизнь на первый взгляд утопична, но Ричард еще познакомится с изнанкой этой идиллии.

"Изгой" (2000)

Чак Ноланд, инспектор службы доставки «Федерал-Экспресс», отвечающий за морское сообщение, в результате авиакатастрофы оказывается один на необитаемом острове. Он точно не ожидал, что проведет там целых четыре года. Это время становится для него периодом осмысления всей прожитой жизни. Ноланду приходится пройти тяжелые физические и психологические испытания, чтобы выжить и остаться самим собой.

"Человек-швейцарский нож" (2016)

Кадр из фильма "Человек-швейцарский нож"