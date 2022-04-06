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1 час назад

Лауреата "Оскара" признали виновным в плагиате

Мира Маркина

Кинорежиссера Асгара Фархади, дважды удостоенного премии "Оскара", обвинили в плагиате в иранском суде. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Лауреата "Оскара" признали виновным в плагиате
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Речь идет о фильме "Герой", премьера которого состоялась в начале марта 2022 года. В основу картины Фархади взял творческий замысел своей студентки Азаде Мазизаде. Девушка представила короткий метр с аналогичным сюжетом, однако кинематографист не прописал в титрах имени девушки.

В суде режиссера признали виновным, но окончательная мера наказания еще не избрана. Как пишет СМИ, это будет или тюремное заключение, или обязанность передать Мазизаде все вырученные средства от показов "Героя" в кинотеатрах и в интернете.

В фильме "Герой" рассказывается о заключенном под стражу мужчине, который находит золотые монеты и пытается вернуть их обладателю.

Ранее стало известно, кто сыграет в новой версии "Ворона".

Фильмы,Оскар,Ворон,Герой,
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