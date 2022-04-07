Не только «Гладиатор»: фильмы с Расселом Кроу, которые потрясли мир

Лауреат премии «Оскар» и один из главных секс-символов Голливуда Рассел Кроу отмечает день рождения — 7 апреля ему исполняется 58 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал фильмы с участием актера, которые покорили весь мир.

Фото: Кадр из фильма "Гладиатор" Кадр из фильма "Гладиатор"

«Секреты Лос-Анджелеса» (1997)

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Неонуар о темной стороне гламура 1950-х годов по роману Джеймса Эллроя о полицейских Баде Уайте и Эде Эксли, которые берутся за расследование массового убийства. Оба напарника пришли в полицию, чтобы бороться со злом, и оба — по личным причинам. В главных ролях: Рассел Кроу, Гай Пирс, Кевин Спейси и Ким Бейсингер.

«Гладиатор» (2000)

Культовая историческая драма Ридли Скотта с пятью «Оскарами», которая рассказывает об отважном генерале Максимусе, который из-за придворных интриг становится гладиатором. Быстро снискав себе славу в поединках, он оказывается на римском Колизее, на арене которого встречается в схватке со своим заклятым врагом…

«Игры разума» (2001)

Биографическая драма с Расселом Кроу в главной роли, получившая четыре «Оскара». По сюжету гениальный математик на заре карьеры сделал титаническую работу в области теории игр, которая практически принесла ему международную известность. Однако внезапно он получает удар судьбы, который переворачивает уже его собственную жизнь.

«Нокдаун» (2005)

Спортивная драма о стойкости наперекор невзгодам о бывшем боксере, который во времена Великой депрессии берется за любую работу, чтобы прокормить жену и детей. Однажды ему предоставляется шанс вернуться на ринг. В последнюю минуту он заменяет другого спортсмена и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира.

«Гангстер» (2007)

Бывший водитель преступного авторитета Фрэнк Лукас решает создать собственную криминальную империю. Зарабатывая миллионы долларов и придерживаясь однажды установленных для себя правил игры, он становится идолом для всего Гарлема, но по его следам уже идет честный полицейский по имени Ричи Робертс… В главных ролях: Дензел Вашингтон и Рассел Кроу.

«Робин Гуд» (2010)

История лучника армии Ричарда Львиное сердце, который борется против нормандских захватчиков и становится легендарным героем, известным под именем Робин Гуд. Главную роль в фильме исполнил Рассел Кроу.

«Отцы и дочери» (2014)

Рассел Кроу в драме о взрослых последствиях детских травм, которая рассказывает об известном писателе Джейке Дэвисе, который потерял жену в автокатастрофе. Они остаются вдвоем с малолетней дочкой, которую он отдает на воспитание дяди и тети. Спустя 25 лет выросшая девочка работает социальным работником, вспоминает детство и пытается справиться со своими пагубными пристрастиями.