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4 часа назад

Три фильма, по которым можно изучать историю России

Даша Краснова

Необязательно читать исторические книги, чтобы знать об истории своей страны. Историческая драма — это жанр кино, в котором рассказы основаны на исторических событиях и известных личностях. "Рамблер" расскажет про три таких фильма.

Три фильма, по которым можно изучать историю России
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

"Дело декабристов"

Утром 14 декабря 1825 года представители лучших дворянских родов России вывели на Сенатскую площадь войска и начали бунт против императора. Декабристы были осуждены по обвинению в государственной измене. Пятеро повешены, остальные отправлены на каторгу. Своей цели восстание не достигло, зато определило направление общественно-политической жизни как минимум на полвека вперед.

"Тихий дон"

кадр из фильма

"Нобелевский" роман Михаила Шолохова рассказывает о сломанных Первой мировой войной и революцией судьбах людей, о крушении устоев и идеалов донского казачеств и личной трагедии главного героя по имени Григорий Мелехов.

"Холодное лето пятьдесят третьего"

кадр из фильма

Двое бывших политзаключенных, вышедших из лагеря, вступают в схватку с бандой амнистированных уголовников. Победу приходится оплатить дорогой ценой. Почти детективная история неравного поединка заканчивается и оптимистически, и трагически.

Фильмы,Тихий Дон,Михаил Шолохов,
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