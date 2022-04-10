Три фильма, по которым можно изучать историю России

Необязательно читать исторические книги, чтобы знать об истории своей страны. Историческая драма — это жанр кино, в котором рассказы основаны на исторических событиях и известных личностях. "Рамблер" расскажет про три таких фильма.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

"Дело декабристов"

Утром 14 декабря 1825 года представители лучших дворянских родов России вывели на Сенатскую площадь войска и начали бунт против императора. Декабристы были осуждены по обвинению в государственной измене. Пятеро повешены, остальные отправлены на каторгу. Своей цели восстание не достигло, зато определило направление общественно-политической жизни как минимум на полвека вперед.

"Тихий дон"

кадр из фильма

"Нобелевский" роман Михаила Шолохова рассказывает о сломанных Первой мировой войной и революцией судьбах людей, о крушении устоев и идеалов донского казачеств и личной трагедии главного героя по имени Григорий Мелехов.

"Холодное лето пятьдесят третьего"

кадр из фильма