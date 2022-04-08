Российские мультфильмы, получившие признание за рубежом

В России делают качественные мультфильмы, которые вполне могут посоревноваться с западными коллегами. Как и другая детская анимация, они рассказывают о добре и сочувствии. Однако эти мультфильмы можно смотреть не только детям, но и взрослым. Ведь каждый найдет здесь что-то новое для себя. В материале “Рамблера” — российские мультфильмы, покорившие мир.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

“Маша и Медведь”

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Многосерийный мультфильм, основанный на одноименной русской народной сказке, стал популярен по всему миру. Его начали транслировать в 2009 году, и до сих пор его производство не прерывается. В России мультфильм, согласно исследованиям, находится на втором месте по популярности после “Ну, погоди!”. Еще в 2017 году “Маша и Медведь” входил в топ-5 самых узнаваемых мультсериалов в Европе, особенно его полюбили в Италии. Там Маша даже стала героиней одного из выпусков детской программы. В 2018 году в одном из развлекательных парков Италии была открыта тематическая зона, посвященная мультфильму. В 2020 году такая же зона появилась в Турции. Даже в США “Маша и Медведь” входит в десятку самых популярных мультфильмов среди детей. Он также популярен в Индонезии, Китае, Чили и на Тайване.

“Ежик в тумане”

Кадр из фильма

Несмотря на то, что мультфильм был выпущен в 1975 году, он до сих пор остается популярным. В социальных сетях вокруг него строят самые безумные теории и пересматривают до сих пор. В 2003 году его назвали “лучшим мультфильмом всех времен и народов”, а Хаяо Миядзаки говорил, что это — его любимая анимационная работа другого автора. Большинство критиков согласились, что мультфильм имеет гораздо более глубокий смысл, чем обычная мультипликация. При этом сам создатель картины, режиссер Юрий Норштейн, говорил о том, что популярность мультфильма произошла по счастливой случайности.

“Чебурашка”

Кадр из фильма