Что смотреть в кино с 14 апреля

Главные премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Родители строгого режима" Кадр из фильма "Родители строгого режима"

"Родители строгого режима"

Видео дня

К психологу обращается семейная пара с жалобами на сына: он ворует, обманывает и хамит. Специалист дает им профессиональные советы и родители принимаются за перевоспитание чада. Есть только один нюанс: их «мальчику» уже 37 лет, он женат и ко всему прочему мэр города. И пока мэра Бориса Валентиновича ищут полицейские, сотрудники и супруга, он живет у родителей и «перевоспитывается».

"9 жизней"

Мальчик становится случайным свидетелем убийства своих родителей и теперь его жизнь в опасности. Неожиданно на помощь ребенку приходит его соседка, бывшая танцовщица, которая прежде встречалась с главарем банды, охотящейся за ее подопечным. Она решает во что бы то ни стало уберечь малыша от расправы, хотя это может стоить ей жизни.

"Обратимая реальность"

Виртуальные приключения, созданные компанией «Новая жизнь» пользуются невероятной популярностью у людей. Все больше пользователей стремятся сбежать туда от суровой реальности. Но однажды в этот прекрасный мир вдруг начинают проникать страхи и комплексы участников игры. Виртуальная полиция считает, что в ответе за это группа ативиртов, члены которой пытаются вернуть людей в реальный мир. Следователю Михаилу предстоит провести расследование и войти в доверие к сотруднице «Новой жизни» Вике, которую подозревают в содействии антивиртам. Но все переплетается таким образом, что в итоге главным подозреваемым становится сам Михаил.

"Закат"

Состоятельная семейная пара отдыхает в Мексике. Но отпуск в Акапулько грозит прервать сообщение о смерти матери супруга. Однако тот не спешит отправляться на похороны. А вместо этого переезжает из шикарного люкса в дешевый отель, начинает общаться с местными жителями и собирается расстаться с женой. В напряженной обстановке раскрываются тайны каждого из супругов.

"Близнец"