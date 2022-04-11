Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
3 часа назад

Что смотреть в кино с 14 апреля

Мария Кимакович

Главные премьеры недели в подборке "Рамблера".

Что смотреть в кино с 14 апреля
Фото: Кадр из фильма "Родители строгого режима"Кадр из фильма "Родители строгого режима"

"Родители строгого режима"

Видео дня

К психологу обращается семейная пара с жалобами на сына: он ворует, обманывает и хамит. Специалист дает им профессиональные советы и родители принимаются за перевоспитание чада. Есть только один нюанс: их «мальчику» уже 37 лет, он женат и ко всему прочему мэр города. И пока мэра Бориса Валентиновича ищут полицейские, сотрудники и супруга, он живет у родителей и «перевоспитывается».

"9 жизней"

Мальчик становится случайным свидетелем убийства своих родителей и теперь его жизнь в опасности. Неожиданно на помощь ребенку приходит его соседка, бывшая танцовщица, которая прежде встречалась с главарем банды, охотящейся за ее подопечным. Она решает во что бы то ни стало уберечь малыша от расправы, хотя это может стоить ей жизни.

"Обратимая реальность"

Виртуальные приключения, созданные компанией «Новая жизнь» пользуются невероятной популярностью у людей. Все больше пользователей стремятся сбежать туда от суровой реальности. Но однажды в этот прекрасный мир вдруг начинают проникать страхи и комплексы участников игры. Виртуальная полиция считает, что в ответе за это группа ативиртов, члены которой пытаются вернуть людей в реальный мир. Следователю Михаилу предстоит провести расследование и войти в доверие к сотруднице «Новой жизни» Вике, которую подозревают в содействии антивиртам. Но все переплетается таким образом, что в итоге главным подозреваемым становится сам Михаил.

"Закат"

Состоятельная семейная пара отдыхает в Мексике. Но отпуск в Акапулько грозит прервать сообщение о смерти матери супруга. Однако тот не спешит отправляться на похороны. А вместо этого переезжает из шикарного люкса в дешевый отель, начинает общаться с местными жителями и собирается расстаться с женой. В напряженной обстановке раскрываются тайны каждого из супругов.

"Близнец"

Супружеская пара с маленьким сыном после семейной трагедии переезжают в тихую местность, чтобы жить в тишине и спокойствии. Однако все происходит вовсе не так. Вскоре после переезда их сын Элиот начинает рассказывать родителям, что по ночам к нему приходит загадочное существо. И теперь матери мальчика предстоит разгадать страшную тайну, чтобы спасти своего ребенка.

Фильмы,Закат,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители