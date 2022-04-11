Фильмы, после которых вы побоитесь выключать свет

Когда в компании встает вопрос, какой фильм посмотреть, чаще всего находится хоть один человек, который голосует за хоррор. И далеко не все с ним обычно соглашаются, ведь есть люди, которые принципиально не смотрят фильмы ужасов, дабы не расшатывать свою психику и поберечь нервы, однако даже самые стойкие и смелые фанаты этого жанра наверняка не раз потом мучались в темноте при попытках уснуть, то и дело прогоняя в голове картинки из просмотренного вечером кошмара. Если вы среди фанатов хоррора, то вам стоит обратить внимание на фильмы из этой подборки - многие сходятся во мнении, что это одни из самых впечатляющих и жутких картин.

Фото: Кадр из фильма "Реинкарнация" Кадр из фильма "Реинкарнация"

Синистер, 2012 год

Видео дня

По излюбленному сценарию многих ужастиков, сюжет начинается с того, что семья переезжает в небольшой городок и заселяется в дом, в котором было совершено страшное преступление - кто-то убил всех членов семьи. Глава семьи, поселившейся в неприятном доме, он же автор детективов, случайно обнаруживает видеозаписи, которые могли бы помочь с разгадкой тайны совершенного тут убийства. Но ровно с этого момента, он и его семья сами становятся мишенями для чего-то паранормального - в доме начинают происходить страшные и необъяснимые вещи, с которыми теперь предстоит как-то бороться и новым жильцам.

Этот фильм был признан самым страшным даже учеными - они провели исследование, наблюдая, как меняется сердечный ритм у зрителя при просмотре фильмов ужасов, так вот "Синистер" был поставлен ими во главу списка самых жутких.

Астрал, 2010 год

Серия фильмов ужасов полюбилась фанатам хоррора. Первый фильм вышел в 2010. Его сюжет начинается так же типично: обычная семья, переезд в новый дом, странные и страшные события, происходящие в доме, а затем - маленький сын внезапно впадает в кому. С этого момента для родителей начинается настоящий ад, ведь никакие врачи не понимают, что произошло с ребенком и как ему помочь, а уже гораздо позднее становится ясно - состояние сына и паранормальные явления в доме как-то связаны.

Реинкарнация, 2018 год