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4 часа назад

Лучшие фильмы, от которых невозможно оторваться: видео

Диана Товсепова

Хороший фильм запросто может скрасить любой вечер. Особенно, если за красивой картинкой он прячет интересный сюжет и ценные смыслы.

"Рамблер" расскажет о нескольких фильмах, от которых невозможно оторваться.

"Достать ножи"

Картина Райана Джонсона «Достать ножи» понравилась не только зрителям, но и кинокритикам. Фильм даже был номинирован на премию «Золотой глобус» в трех категориях.

Все кино снято в антураже классических детективов - богатая семья, фамильный особняк, неблагодарные наследники, красивая девушка. Сюжет фильма не дает зрителю выдохнут - каждую минуту мы размышляем, кто же убийца. А когда, наконец, понимаем это, напряжение только нарастает.

Главные звезды — "агент 007" Дэниел Крейг и Ана де Армас.

"Мотылек"

Новые любимчики Голливуда, Рами Малек и Чарли Ханнем, сделали фильм еще более интересным для аудитории. Взломщик сейфов по прозвищу "Мотылек", которого играет красавчик Ханнем, попадает за решетку и получает пожизненный срок. Парень пытается выбраться оттуда, откуда невозможно уйти. Но свобода, кажется, такой близкой.

Зрители беспрестанно переживают за героя, особенно, когда узнают, что история основана на реальных событиях.

"Опасная игра Слоун"

Очаровательная Джессика Честейн вместе со своей героиней Элизабет Слоун открывает нам двери в мир большой политики. Она — самый востребованный и рисковый лоббист и самая эффектная акула американской политики. Психологические игры, манипуляции, непредсказуемость — эта картина феерично удерживает зрителя у экрана.

Чтобы узнать об остальных картинах, от которых невозможно оторваться, смотрите видео.

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