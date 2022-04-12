Режиссер «Основного инстинкта» высказался о проблеме сексуальности в кино

«Сексуальность убрали из фильмов. В 1970-х можно было говорить на эту тему. Но теперь, спустя десятилетия, делать такие фильмы не представляется возможным. Сейчас было бы очень сложно снять фильм вроде "Шоугелз" или "Основного инстинкта"»,