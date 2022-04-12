Дэниел Рэдклифф заявил, что планирует снять фильм

По словам актера, к этой работе он приступит через пару лет, поскольку в ближайшие 18 месяцев будет активно занят на съемках и других проектах. Рэдклифф пока не раскрыл, о чем будет его картина, хотя и начал писать сценарий. На данный момент известно только то, что артист планирует посвятить свою работу закулисному миру кино.