Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
2 часа назад

Дэниел Рэдклифф заявил, что планирует снять фильм

Москва24

Звезда серии фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф заявил, что намерен снять собственный фильм, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Дэниел Рэдклифф заявил, что планирует снять фильм
Фото: AP Photo/Vianney Le Caer/InvisionAP Photo/Vianney Le Caer/Invision

По словам актера, к этой работе он приступит через пару лет, поскольку в ближайшие 18 месяцев будет активно занят на съемках и других проектах. Рэдклифф пока не раскрыл, о чем будет его картина, хотя и начал писать сценарий. На данный момент известно только то, что артист планирует посвятить свою работу закулисному миру кино.

В декабре 2021 года сообщалось о рекордной сделке по продаже издания первого романа о Гарри Поттере. Книга 1997 года в твердом переплете была продана за 471 тысячу долларов.

Фильмы,Дэниел Рэдклифф,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители