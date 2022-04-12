Почему Андрейченко не смогла петь за Мэри Поппинс

Образ Мэри Поппинс, безупречной «от улыбки до жеста», в реальности собирали по кусочкам. Роль лучшей няни сыграла Наталья Андрейченко, но пела за нее другая, неизвестная публике певица. «Рамблер» рассказывает, как так вышло.

Фото: Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

Режиссеру Леонид Квинихидзе было важно, чтобы в его картинах было много музыки. Песни из его фильмов — «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка», «31 июня» — становились всесоюзными хитами. Картина «Мэри Поппинс, до свидания» не была исключением: Квинихидзе прежде всего работал над музыкальной составляющей. По его задумке, картина должна была стать мюзиклом для взрослых. От актеров, участвующих в кастинге, требовали не только хорошую игру, но и умение танцевать и петь.

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Изначально на роль Мэри Поппинс выбрали актрису Анастасию Вертинскую, известную по роли Ассоль из «Алых парусов». Девушка подходила по амплуа и понравилась Квинихидзе. Композитор картины Максим Дунаевский начал писать материал и гармонии, отталкиваясь от тонкого высокого голоса Вертинской.

Однако по какой-то причине Анастасия не получила роль. По слухам, ее исполнение и видение режиссерам разошлись в ключевых моментах. Режиссер был в замешательстве: музыка уже писалась с учетом того, что Мэри сыграет Вертинская.

Тогда Максим Дунаевский предложил на роль свою жену, актрису Наталью Андрейченко. После успешных проб артистка получила роль «Мисс Совершенство». Квинихидзе отмечал хороший вокал актрисы: режиссер восхищался ее эмоциональной отдачей. Однако для профессионального мюзикла просто хорошего пения было недостаточно — нужно было безупречное.

Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

Квинихидзе не хотел упускать идеальную актрису, да и сама Андрейченко держалась за роль. Чтобы соответствовать роли настоящей леди, Артистка согласилась говорить на несколько тонов повыше. Вокальные партии Наталья сама предложила переозвучить настоящей певице. Режиссер и композитор начали поиски голоса леди Мэри.

Максим Дунаевский отслушал десятки претенденток, но не нашел ничего подходящего. Помог случай: композитор услышал, как поет жена его барабанщика, неизвестная певица Татьяна Воронина. Это было попадание в цель: высокий чистый голос артистки был в новинку зрителям, а также прекрасно сочетался с разговорным тембром Андрейченко.