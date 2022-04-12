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5 часов назад

Почему в «Мэри Поппинс, до свидания» Андрейченко пела не сама

Дарья Амосова

Образ Мэри Поппинс, безупречной «от улыбки до жеста», в реальности собирали по кусочкам. Роль лучшей няни сыграла Наталья Андрейченко, но пела за нее другая, неизвестная публике певица. «Рамблер» рассказывает, как так вышло.

Почему Андрейченко не смогла петь за Мэри Поппинс
Фото: Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

Режиссеру Леонид Квинихидзе было важно, чтобы в его картинах было много музыки. Песни из его фильмов — «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка», «31 июня» — становились всесоюзными хитами. Картина «Мэри Поппинс, до свидания» не была исключением: Квинихидзе прежде всего работал над музыкальной составляющей. По его задумке, картина должна была стать мюзиклом для взрослых. От актеров, участвующих в кастинге, требовали не только хорошую игру, но и умение танцевать и петь.

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Изначально на роль Мэри Поппинс выбрали актрису Анастасию Вертинскую, известную по роли Ассоль из «Алых парусов». Девушка подходила по амплуа и понравилась Квинихидзе. Композитор картины Максим Дунаевский начал писать материал и гармонии, отталкиваясь от тонкого высокого голоса Вертинской.

Однако по какой-то причине Анастасия не получила роль. По слухам, ее исполнение и видение режиссерам разошлись в ключевых моментах. Режиссер был в замешательстве: музыка уже писалась с учетом того, что Мэри сыграет Вертинская.

Тогда Максим Дунаевский предложил на роль свою жену, актрису Наталью Андрейченко. После успешных проб артистка получила роль «Мисс Совершенство». Квинихидзе отмечал хороший вокал актрисы: режиссер восхищался ее эмоциональной отдачей. Однако для профессионального мюзикла просто хорошего пения было недостаточно — нужно было безупречное.

Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

Квинихидзе не хотел упускать идеальную актрису, да и сама Андрейченко держалась за роль. Чтобы соответствовать роли настоящей леди, Артистка согласилась говорить на несколько тонов повыше. Вокальные партии Наталья сама предложила переозвучить настоящей певице. Режиссер и композитор начали поиски голоса леди Мэри.

Максим Дунаевский отслушал десятки претенденток, но не нашел ничего подходящего. Помог случай: композитор услышал, как поет жена его барабанщика, неизвестная певица Татьяна Воронина. Это было попадание в цель: высокий чистый голос артистки был в новинку зрителям, а также прекрасно сочетался с разговорным тембром Андрейченко.

Воронина исполнила композиции «Леди „Совершенство“», «Цветные сны», «Лев и брадобрей», «Ветер перемен». Песни вошли в официальный саундтрек картины, который вышел в 1984 году на пластинках и аудиокассетах. Кстати, Наталья Ветлицкая участвовала в записи бэк-вокала, но в титрах ее не указали.

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