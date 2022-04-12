Отреставрированный фильм «Любовь и голуби» снова выйдет в прокат

Советская картина «Любовь и голуби» повторно выйдет в прокат 21 апреля.
Так, фильм Владимира Меньшова полностью отреставрировали по звуку и цветам.
В повторный прокат выходит один из лучших фильмов Владимира Меньшова и самая народная и душевная его комедия — «Любовь и голуби», — заявили в «Мосфильме».
Повторный прокат картины организовали в рамках проекта «АртКиноПрокат».
Ранее на экраны кинотеатров вновь вышли культовые советские картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Москва слезам не верит», «Служебный роман» и другие.
Фильм «Любовь и голуби» сняли в 1984 году. Главные роли в фильме исполнили Нина Дорошина и Александр Михайлов.
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