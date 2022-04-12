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1 час назад

Отреставрированный фильм «Любовь и голуби» снова выйдет в прокат

Диана Товсепова

Советская картина «Любовь и голуби» повторно выйдет в прокат 21 апреля.

Отреставрированный фильм «Любовь и голуби» снова выйдет в прокат
Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Так, фильм Владимира Меньшова полностью отреставрировали по звуку и цветам.

В повторный прокат выходит один из лучших фильмов Владимира Меньшова и самая народная и душевная его комедия — «Любовь и голуби», — заявили в «Мосфильме».

Повторный прокат картины организовали в рамках проекта «АртКиноПрокат».

Ранее на экраны кинотеатров вновь вышли культовые советские картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Москва слезам не верит», «Служебный роман» и другие.

Фильм «Любовь и голуби» сняли в 1984 году. Главные роли в фильме исполнили Нина Дорошина и Александр Михайлов.

Ранее мы писали о добрых фильмах, которые сплотят всю семью.

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