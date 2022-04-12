СМИ: Голливудская студия ведет переговоры о возобновлении проката в июле

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», одна из студий Голливуда уже ведет неофициальные переговоры с некоторыми киносетями о возобновлении проката в России.
Согласно источникам, речь идёт про июль текущего года. Однако результат «общения» будет зависеть от сроков окончания «спецоперации» России, поэтому считать эту дату точной не стоит.
В марте одна из студий якобы прогнозировала два варианта событий — возобновление премьер в мае или перенос релизов на полгода. Но на данный момент май 2022-го не рассматривают в качестве рабочего варианта ситуации.
Впрочем, многие пользователи наверняка и так подозревали о подобном исходе — шансов на майский релиз того же «Доктора Стрэнджа 2» в России практически нет. При этом прокат своих новинок на территории страны на сегодняшний день приостановили все крупные студии Голливуда.