СМИ: Голливудская студия ведет переговоры о возобновлении проката в июле

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», одна из студий Голливуда уже ведет неофициальные переговоры с некоторыми киносетями о возобновлении проката в России.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Согласно источникам, речь идёт про июль текущего года. Однако результат «общения» будет зависеть от сроков окончания «спецоперации» России, поэтому считать эту дату точной не стоит.

В марте одна из студий якобы прогнозировала два варианта событий — возобновление премьер в мае или перенос релизов на полгода. Но на данный момент май 2022-го не рассматривают в качестве рабочего варианта ситуации.