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2 часа назад

СМИ: Голливудская студия ведёт переговоры о возобновлении проката в июле

Игромания.ру

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», одна из студий Голливуда уже ведет неофициальные переговоры с некоторыми киносетями о возобновлении проката в России.

СМИ: Голливудская студия ведет переговоры о возобновлении проката в июле
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Согласно источникам, речь идёт про июль текущего года. Однако результат «общения» будет зависеть от сроков окончания «спецоперации» России, поэтому считать эту дату точной не стоит.

В марте одна из студий якобы прогнозировала два варианта событий — возобновление премьер в мае или перенос релизов на полгода. Но на данный момент май 2022-го не рассматривают в качестве рабочего варианта ситуации.

Впрочем, многие пользователи наверняка и так подозревали о подобном исходе — шансов на майский релиз того же «Доктора Стрэнджа 2» в России практически нет. При этом прокат своих новинок на территории страны на сегодняшний день приостановили все крупные студии Голливуда.

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